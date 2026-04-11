Phường ở trung tâm TPHCM ra quân xử lý lấn chiếm, lập lại kỷ cương đô thị

Ngày 11/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa (TPHCM) tổ chức lễ ra quân thực hiện chỉnh trang đô thị năm 2026.

Theo kế hoạch, phường Xuân Hòa sẽ triển khai đồng bộ chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trên toàn địa bàn, từng bước xây dựng không gian sống xanh - sạch - văn minh - hiện đại, gắn với nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu phát lệnh ra quân chỉnh trang đô thị (Ảnh: Hoàng Quy).

Trọng tâm của đợt ra quân là tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Các lực lượng chức năng phối hợp rà soát, lập lại trật tự sử dụng lòng đường, vỉa hè; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, buôn bán trái phép, đặt biển quảng cáo không đúng quy định.

Phát biểu phát lệnh ra quân, ông Nguyễn Hùng Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết, việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn không chỉ dừng lại ở việc làm sạch đường phố, thông thoáng vỉa hè, mà hướng đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống. Phường cũng đặt mục tiêu lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Sau lễ ra quân, các lực lượng của phường Xuân Hòa đã gắn bảng số nhà mới trên các tuyến đường (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo lãnh đạo phường, lực lượng công an phường giữ vai trò nòng cốt trong kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời xây dựng kế hoạch chốt trực, duy trì kết quả, hạn chế tái lấn chiếm.

"Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị triển khai ngay nhiệm vụ, không để hoạt động dừng lại ở hình thức. Kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của từng đơn vị, cá nhân", Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa yêu cầu.

Thông qua các hoạt động, phường chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân trong quản lý, sử dụng không gian đô thị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, đồng thời xử lý dứt điểm các hành vi tái lấn chiếm, bảo đảm kỷ cương đô thị được duy trì ổn định.

Lực lượng công an phường Xuân Hòa sẽ kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (Ảnh: Hoàng Quy).

Thông qua các hoạt động chỉnh trang, địa phương đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và nếp sống văn minh đô thị. Môi trường sống của người dân được cải thiện theo hướng an toàn, sạch đẹp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng của phường Xuân Hòa đã diễu hành tuyên truyền, thực hiện các công trình tiêu biểu cải tạo mảng xanh, xóa quảng cáo sai quy định. Các đơn vị cũng kiểm tra, duy tu hệ thống thoát nước, ,hầm ga, mặt đường, vỉa hè và các biển báo giao thông trên các trục đường chính.