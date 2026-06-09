Lãnh đạo địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy nhà ở TPHCM

Chiều 9/6, lãnh đạo phường Linh Xuân đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình bà P.T.Đ.H. (76 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cấp 4 ở khu phố 34.

Đoàn công tác gồm ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân; ông Lê Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Tại buổi thăm hỏi, ông Phạm Đức Sơn gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, đồng thời động viên thân nhân sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân (ngoài cùng bên phải), chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Lãnh đạo phường cũng ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp kịp thời của lực lượng chức năng cùng người dân địa phương trong công tác chữa cháy. Nhờ sự ứng phó nhanh chóng, đám cháy đã được khống chế, hạn chế thiệt hại về tài sản và không để ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, ông Sơn yêu cầu Công an phường Linh Xuân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tại buổi thăm hỏi, các ban, ngành, đoàn thể của phường cùng Công ty Cổ phần Bột giặt LIX đã trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Đây là sự sẻ chia, động viên kịp thời nhằm giúp gia đình giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Các ban, ngành, đoàn thể địa phương trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ cháy ở khu phố 34 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, gần 12h ngày 9/6, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 trong hẻm ở khu phố 34, phường Linh Xuân.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán và dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (Phòng PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Đám cháy được khống chế ngay sau đó. Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện bà P.T.Đ.H. đã tử vong.

Theo người dân địa phương, bà H. sống cùng hai cháu gái. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà ở nhà một mình do các cháu đã đi làm.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.