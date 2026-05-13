Mở con đường dài hơn 100m để kéo chiếc xe khách nằm dưới vực sâu đèo An Khê

Ngày 13/5, lãnh đạo UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận lực lượng chức năng đã cẩu thành công xe khách gặp nạn tại đèo An Khê lên khỏi vực sâu thuộc thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê.

Xe khách chở 12 người lao xuống vực sâu hơn 30m trên đèo An Khê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Trước đó, ngày 12/5, đơn vị cứu hộ đã ủi đường công vụ dài hơn 100m từ quốc lộ 19 xuống vị trí xe khách nằm dưới vực sâu. Đồng thời, lực lượng cứu hộ huy động 2 xe múc đưa phương tiện lên mặt đường.

Đến khoảng 16h cùng ngày, chiếc xe được cẩu lên quốc lộ 19. Sau đó, phương tiện được đưa về bến xe Phú Phong (xã Tây Sơn) để phục vụ công tác điều tra.

Phần đầu xe khách bị biến dạng sau cú lao xuống vực sâu (Ảnh: Công Sơn).

Theo ghi nhận tại hiện trường, sau khi lao từ độ cao hơn 30m xuống vực sâu, xe khách bị hư hỏng nghiêm trọng, phần đầu xe biến dạng, nhiều bộ phận vỡ nát.

Liên quan tình hình các nạn nhân, đến chiều 13/5 đã có 7 hành khách xuất viện, 4 người tiếp tục điều trị. Trong đó, 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, một hành khách được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.

Phần đầu xe tải cũng hư hỏng nặng sau khi tông vào đuôi xe khách (Ảnh: Công Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h55 ngày 10/5, xe ben biển kiểm soát 77H-003.xx, do anh N.T.Y. (26 tuổi, trú tại phường An Khê, Gia Lai) điều khiển đã tông vào đuôi ô tô khách biển kiểm soát 50H-059.xx, do anh P.T.T. (26 tuổi, trú tại Đắk Lắk) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, lao xuống vực sâu hơn 30m. Hậu quả, chị P.T.N. (38 tuổi, trú tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), hành khách đã tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người bị thương.

Bước đầu Công an tỉnh Gia Lai nhận định nguyên nhân tai nạn có thể là do xe ben bị mất phanh tông vào xe khách.