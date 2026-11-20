Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TPHCM, những bãi rác tự phát thường xuyên xuất hiện, kéo theo tình trạng đổ trộm rác gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống.

Không ít trường hợp lợi dụng lúc vắng người, lén lút mang rác đến đổ rồi nhanh chóng rời đi, khiến việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Công an nhiều địa phương ở TPHCM áp dụng hệ thống camera giám sát trật tự đô thị (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước thực trạng này, nhiều địa phương đã lắp camera tại những nơi thường xuyên phát sinh điểm nóng về rác thải. Chúng được ví như “mắt thần”, không chỉ giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện hành vi vi phạm mà còn cung cấp hình ảnh làm căn cứ xác minh, xử lý.

Qua đó, các địa phương từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và xóa bỏ những điểm tập kết rác trái phép.

Phát hiện hàng loạt vụ đổ trộm rác

Từ tháng 7, Công an phường Tân Mỹ triển khai hệ thống camera giám sát tại những điểm thường xuất hiện bãi rác tự phát. Thượng tá Nguyễn Bá Chương, Trưởng Công an phường Tân Mỹ, chỉ đạo lực lượng tăng cường theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngày 1/10, qua hình ảnh từ camera, công an phát hiện ông D.V.D. (SN 1972) điều khiển xe máy, chở theo nệm và nhiều loại rác sinh hoạt rồi vứt trên đường Nguyễn Văn Linh. Ông D. được mời về trụ sở làm việc, chấp hành quyết định xử phạt và thu gom số rác đã đổ.

Trước đó, ngày 18/9, bà N.T.X. (SN 1973) cũng bị phát hiện dùng xe máy chở túi rác đến vứt trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Linh và bị lập biên bản xử phạt.

Công an phường Tân Mỹ lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D. về hành vi vứt rác sai quy định (Ảnh: Lam Giang)

Trong các ngày 23 và 24/7, từ phản ánh của người dân kết hợp dữ liệu camera, Công an phường Tân Mỹ xác định ông N.T.H. dùng xe tải chở rác đến đổ trái phép tại khu vực Phú Mỹ Hưng rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng mời ông H. đến làm việc và ông này thừa nhận vi phạm.

Một trường hợp khác là ông L.T.H. (ngụ phường Tân Mỹ), bị phát hiện quăng rác từ khu đất có hàng rào tôn ra lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Làm việc với công an, ông H. cũng thừa nhận hành vi.

Theo một cán bộ Công an phường Tân Mỹ, camera được kết hợp với hệ thống chiếu sáng tại những khu vực thường xuyên phát sinh điểm nóng về rác thải. Tại gầm cầu Phú Mỹ, sau khi được bổ sung đèn chiếu sáng, tình trạng đổ trộm rác đã giảm rõ rệt.

Công an phương Tân Hưng áp dụng hệ thống camera AI giám sát phản ứng nhanh về an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị (Ảnh: Hoàng Hướng).

Tại phường Tân Hưng, hơn 100 camera được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị. Hệ thống được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và bước đầu hỗ trợ phát hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Điển hình, chiều 28/7, qua camera, Công an phường Tân Hưng phát hiện ông V.V.H. (SN 1963) bỏ rác xuống lòng đường tại một con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn. Ông H. sau đó được mời về làm việc và bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định, hành vi đổ rác không đúng nơi quy định có thể bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Việc ứng dụng camera và công nghệ AI đang giúp các địa phương chuyển từ xử lý bị động sang chủ động phát hiện vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Mỗi người dân là một camera giám sát

Bên cạnh hệ thống camera, công an các địa phương còn phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, phản ánh các vi phạm về môi trường. Những hình ảnh, video do người dân ghi lại có thể trở thành nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và xử lý vụ việc.

Camera phát hiện người đàn ông vứt rác sai quy định ở phường Tân Mỹ (Ảnh: Cắt từ clip).

Mới đây, Công an phường Tân Mỹ triển khai mô hình “QR Xanh”, tạo thêm một kênh để người dân chủ động phản ánh các hành vi đổ rác, xả rác không đúng quy định.

Mã QR được treo ở nơi công cộng hoặc phát cho người dân. Chỉ với thao tác quét mã QR bằng điện thoại, người dân có thể gửi hình ảnh, video, biển số xe, địa điểm và thời gian xảy ra vụ việc đến lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận, công an sẽ phân loại thông tin, xác minh và xử lý. Cách làm này không chỉ giúp rút ngắn thời gian phát hiện vi phạm mà còn tạo sự kết nối giữa người dân và lực lượng chức năng trong việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan đô thị.

Công an phường Tân Mỹ triển khai mô hình “QR Xanh” (Ảnh: Hoàng Hướng).

Mỗi phản ánh chính xác, kịp thời có thể giúp lực lượng chức năng giải quyết một vụ việc cụ thể. Quan trọng hơn, sự chủ động của người dân sẽ tạo thành mạng lưới giám sát rộng khắp, bổ trợ cho hệ thống camera và các biện pháp nghiệp vụ tại cơ sở.

Qua “QR Xanh”, Công an phường Tân Mỹ mong muốn khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng môi trường sống văn minh, hình thành thói quen không xả rác bừa bãi, không đổ rác sai quy định và chủ động lên tiếng trước những hành vi gây ảnh hưởng đến cộng đồng.