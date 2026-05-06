Manh mối ít ỏi và cuộc đoàn tụ sau 34 năm thất lạc của người đàn ông

Ngày 6/5, Thiếu tá Phạm Tuấn Trung, Phó Trưởng Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã hỗ trợ một công dân tìm lại gia đình sau hơn 34 năm thất lạc.

Trước đó, ngày 4/5, Trung tá Lê Văn Đức, Phó Trưởng Công an xã Đăk Tô, thấy anh P.C.H. (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi) đứng trước Trung tâm hành chính công xã Đăk Tô trong tâm trạng lo lắng.

Công an xã Đăk Tô hỗ trợ anh H. (ở giữa) tìm lại người thất lạc hơn 34 năm (Ảnh: Công an xã Đăk Tô).

Thấy vậy, Trung tá Lê Văn Đức đã đến hỏi thăm và biết anh H. đang tìm bố và anh trai bị thất lạc hơn 34 năm nên hướng dẫn người đàn ông này về trụ sở công an để được hỗ trợ.

Qua hỏi thăm, anh H. cho biết cách đây 34 năm, do mâu thuẫn gia đình nên từ khi sinh ra, anh H. được người mẹ bế về khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sinh sống và từ đó mất liên lạc với cha cùng anh trai. Anh H. chỉ nhớ họ tên của người bố cùng anh trai và sinh sống ở khu vực Đăk Tô. Nhiều năm qua, anh tự tìm kiếm nhưng không có kết quả.

“Nghe tin bố đã mất, anh H. càng mong mỏi tìm lại gia đình để nhận tổ tiên và xin thắp hương, thờ cúng. Câu chuyện ấy khiến chúng tôi trăn trở, thôi thúc phải tìm mọi cách giúp anh thực hiện tâm nguyện đoàn tụ với gia đình”, Thiếu tá Phạm Tuấn Trung chia sẻ.

Từ những manh mối nhỏ, rời rạc, Công an xã Đăk Tô đã tra cứu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đối chiếu và xác minh nhiều mối quan hệ trên địa bàn.

Đến chiều 4/5, lực lượng công an đã xác định được anh trai của anh H. đang sinh sống tại xã Đăk Tô.

Theo một cán bộ Công an xã Đăk Tô, rất may, anh H. đăng ký khai sinh tại xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Đăk Tô). Từ dữ liệu này, lực lượng công an đã tìm lại hồ sơ khai sinh gốc được lưu trữ từ nhiều năm trước. Qua đối chiếu, công an đã xác định mối quan hệ về cha mẹ và các thành viên trong gia đình của anh H..

Hai anh em ngồi ôn lại những kỷ niệm sau nhiều năm thất lạc (Ảnh: Công an xã Đăk Tô).

Thiếu tá Phạm Tuấn Trung cho biết ngay khi xác định được người thân, Công an xã Đăk Tô đã nhanh chóng liên hệ và đưa anh H. đến gặp lại gia đình. Khoảnh khắc đoàn tụ, niềm xúc động vỡ òa không chỉ với anh H. mà còn cả những cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp tham gia hỗ trợ.

Theo Thiếu tá Trung, cuộc đoàn tụ sau hơn 34 năm cũng diễn ra trong nước mắt hạnh phúc. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ công an.

Sau khi tìm lại gia đình, anh H. đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Đăk Tô, bày tỏ sự biết ơn trước sự hỗ trợ tận tình, trách nhiệm của lực lượng công an đã giúp anh chấm dứt hành trình tìm kiếm người thân kéo dài nhiều năm trong bế tắc.