Mang ống pô độ chế đến công an "đổi gạo về cho mẹ"

Ngày 28/4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi (Khánh Hòa) xác nhận đã phát động chương trình trên nhằm tạo điều kiện để thanh thiếu niên ở địa bàn khắc phục vi phạm giao thông, chung tay xây dựng nếp sống văn minh.

Đối tượng tham gia là thanh thiếu niên và người dân đang sử dụng xe máy gắn pô độ, pô chế gây tiếng ồn lớn, không đúng quy chuẩn kỹ thuật.

Chương trình “Đổi tiếng pô ồn ào lấy hạt gạo thơm” nhận được nhiều sự tương tác, chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Cách thức thực hiện gồm 2 bước: bước 1, chủ phương tiện tự giác tháo bỏ pô độ chế và lắp lại pô nguyên bản; bước 2, mang pô đã tháo đến giao nộp tại trụ sở Công an phường Ba Ngòi.

Người tự nguyện giao nộp sẽ được Công an phường tặng 1 bao gạo thơm loại 10kg. “Đây là phần quà nhằm khích lệ tinh thần cầu thị, biết sửa sai và nâng cao ý thức vì cộng đồng”, Công an phường Ba Ngòi nhấn mạnh.

Theo Công an phường Ba Ngòi, khi tham gia chương trình, người dân không còn lo bị xử phạt hành vi thay đổi kết cấu xe, gây tiếng ồn (mức phạt 4-6 triệu đồng). Đồng thời, việc sử dụng pô nguyên bản giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và tăng độ bền.

Đặc biệt, việc không sử dụng pô độ chế sẽ góp phần trả lại sự yên tĩnh cho khu phố, tránh gây giật mình, hoảng sợ cho người già và trẻ nhỏ, lan tỏa thông điệp “mang gạo về cho mẹ”, gắn kết tình cảm gia đình.

Chương trình trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook. Đa số người dân bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

“Ý tưởng tuyệt vời của các chú Công an phường Ba Ngòi”, tài khoản Mỹ Dung bình luận.

Tài khoản Lan Nguyễn viết: “Việc làm này không chỉ giúp giảm thiểu tiếng ồn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và gia đình, thật sự ý nghĩa!”.

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi đã ra quân xử lý các trường hợp điều khiển xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự trong khu dân cư, nhằm bảo đảm không gian sống yên bình, an toàn cho người dân.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo việc độ chế xe máy là hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị các gia đình quản lý chặt chẽ phương tiện và con em. Khi phát hiện hành vi gây mất trật tự, người dân cần kịp thời phản ánh đến Công an phường để được xử lý.