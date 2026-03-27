Chiều 27/3, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm: "Luật Thủ đô sửa đổi: Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá".

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, cho biết dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi có rất nhiều mục tiêu, trước hết là hoàn thiện những thiết chế, thể chế đặc thù, vượt trội cho thủ đô để bảo đảm có một cơ chế ổn định lâu dài cho thành phố phát triển.

Việc xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi chính là kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng cho Hà Nội phát triển, theo ông Hoàn.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, nhấn mạnh một trong những mục tiêu của Luật Thủ đô sửa đổi lần này là đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền cho Hà Nội.

"Tôi nghĩ rằng điểm tích cực lớn nhất trong dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi lần này đẩy mạnh phân quyền kèm theo là các quy định liên quan đến trách nhiệm, đặc biệt là các quyết định mà thành phố đưa ra sẽ gần dân hơn, sát dân hơn, đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển của thủ đô. Cùng với các quy định về phân quyền, trong dự thảo luật cũng đã có các quy định liên quan đến việc kiểm soát quyền lực", bà Thủy nêu rõ.

Tại tọa đàm, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết ông và các lãnh đạo thành phố cũng như bộ phận xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đánh giá Luật Thủ đô sửa đổi lần này mở ra một công cụ hoặc một mô hình phát triển mới.

Theo ông Dũng, xét dưới góc độ quản trị đô thị, đây là một quy trình tổ chức lại không gian đô thị và phát triển đô thị mới cho Hà Nội.

Ông Dũng cho rằng có thể tóm gọn lại ở 3 nền tảng chính.

Thứ nhất là về phân quyền và phân cấp. Ông Dũng cho biết có khoảng 191 nhiệm vụ đã được tăng quyền nhưng tăng quyền không phải là hưởng quyền, mà là giao cho Hà Nội quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm.

"Đây là thay đổi về quản trị đô thị lớn nhất. Hà Nội có quyền tự làm và tự quyết các vấn đề trong khuôn khổ chung cũng như đặc thù của thành phố", ông Dũng nói.

Thứ hai là nền tảng rất quan trọng là công cụ tài chính đô thị, từ việc khai thác không gian tầm thấp, không gian tầm cao đến phát triển các mạng lưới giao thông TOD - phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng.

Ông Dũng nêu ví dụ trước đây dự kiến có khoảng 15 tuyến đường sắt đô thị quy mô khoảng 600km với kinh phí khoảng 55 tỷ USD nhưng đến thời điểm này, trong quá trình tính toán dự kiến ở giai đoạn mới sẽ có khoảng 19 tuyến đường sắt với quy mô gần 900km với nguồn vốn khoảng 86 tỷ USD.

Theo Phó Chủ tịch Hà Nội, để thực hiện điều này thành phố cần nguồn lực. Luật Thủ đô sửa đổi lần này cho phép khai thác từ nguồn TOD, giao cho Hà Nội được quyền huy động nguồn lực và quyết định việc này.

Thứ ba là thay đổi mô hình tăng trưởng, Hà Nội được trao đồng bộ các thể chế phát triển.

Ông Dũng cho hay thay vì trước đây chúng ta phát triển dựa trên vốn đầu tư vào lao động, nay chính thức xác lập chuyển sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để đột phá mô hình phát triển tăng trưởng từ 10% trở lên.

Phó Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh Luật Thủ đô sửa đổi lần này có thể trao cho Hà Nội 5 công cụ quan trọng gồm tài chính, thể chế, PPP (hợp tác công tư), nguồn lực và đặc biệt là dữ liệu để quyết định. Đây là 5 nền tảng sẽ là đòn bẩy để thực hiện được các kế hoạch của thủ đô trong thời gian tới.