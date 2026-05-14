Gỡ vướng mặt bằng, đường ven sông Sài Gòn gần 9.500 tỷ tăng tốc

Chiều 14/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với UBND phường Lái Thiêu, phường Bình Hòa và phường Thuận An về công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TPHCM đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án trên địa bàn, trong đó có dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũ.

Theo quy hoạch, tuyến đường ven sông Sài Gòn được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt có chiều dài hơn 7km, rộng 32m với quy mô 6 làn xe. Vỉa hè phía giáp nhà dân rộng 5m, phía bờ sông rộng 4m. Dự án được chia thành 3 đoạn với tổng kinh phí đầu tư gần 9.500 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn 1 từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 dài 1,8km, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Riêng chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.000 tỷ đồng. Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu đã hoàn thiện hồ sơ và sắp trình Sở Xây dựng TPHCM thẩm định lần hai.

Theo UBND phường Lái Thiêu, đoạn này có 227 trường hợp bị ảnh hưởng và địa phương đang thực hiện các thủ tục thu hồi đất.

Đoạn 2 của dự án kéo dài từ rạch Vĩnh Bình đến đường Vĩnh Phú 40, dài gần 4km với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Dự án đi qua phường Lái Thiêu và Bình Hòa, cần thu hồi khoảng 19ha đất. Hiện các địa phương đang xác minh nguồn gốc đất và ra thông báo thu hồi mặt bằng.

Đoạn 3 từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn dài 1,8km, đi qua phường Lái Thiêu và Thuận An. Tổng mức đầu tư của đoạn này là hơn 1.800 tỷ đồng, với hơn 5ha đất cần thu hồi.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Lái Thiêu, khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thủ tục bàn giao giữa chủ đầu tư cũ và mới sau sáp nhập.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các vướng mắc của các dự án.

Đối với tuyến đường ven sông Sài Gòn, ông Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện công tác xác minh nguồn gốc đất, thuê đơn vị tư vấn và sớm xây dựng kế hoạch tái định cư cho người dân.

Lãnh đạo TPHCM đánh giá tái định cư là khâu quan trọng khi thực hiện dự án. Ngoài ra, các địa phương phải lựa chọn khu tái định cư tại những vị trí thuận tiện, có hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông đầy đủ nhằm đảm bảo điều kiện sinh sống cho người dân sau di dời.

Ngoài ra, tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai một số công trình như dự án nâng cấp quốc lộ 13, các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường và xây dựng trường học.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn và đưa ra phương án xử lý đối với từng nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.