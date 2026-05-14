Lãnh đạo Thành ủy TPHCM dự lễ trao Huy hiệu Đảng dịp sinh nhật Bác

Sáng 14/5, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), kết hợp trao Huy hiệu Đảng và tặng quà cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú cho biết, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền phường luôn chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Nhì (Ảnh: Q.Huy).

Theo lãnh đạo phường, những thành tựu mà phường Tân Sơn Nhì đạt được cùng truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương là kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh và ý chí kiên cường của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cán bộ lãnh đạo và những đảng viên ưu tú được trao tặng Huy hiệu Đảng.

“Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ, là minh chứng cho lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng và nhân dân”, ông Nguyễn Trần Phú khẳng định.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên đối với sự phát triển của TPHCM nói chung và địa phương nói riêng. Lãnh đạo phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 34 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng các mốc 70 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu, luôn gương mẫu, tận tụy, là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì cũng trao tặng nhiều phần quà chăm lo cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên tinh thần, sẻ chia và hỗ trợ các đảng viên ổn định cuộc sống.