Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga

Chiều 28/9, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin đã tiến hành hội đàm.

Củng cố hơn nữa quan hệ chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả giữa Việt Nam - Nga

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ chặt chẽ, tin cậy và hiệu quả giữa hai nước nói chung và tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện nói riêng, đặc biệt là trong năm hai nước kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Duma Quốc gia Nga tăng cường hợp tác, phối hợp với Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm triển khai sáng kiến "Quốc hội thông minh".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin (Ảnh: Hải Long).

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Duma Quốc gia Nga hoàn thiện cơ sở pháp lý, ủng hộ và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức hai nước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin khẳng định cá nhân ông và Duma Quốc gia Nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác mọi mặt với Việt Nam, sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam ủng hộ hai nước không ngừng mở rộng các cơ chế và các hướng hợp tác mới.

Tại hội đàm, hai bên bày tỏ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm tiếp tục khai thông hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong lĩnh vực năng lượng - dầu khí, cũng như trong thúc đẩy hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Duma Quốc gia Quốc hội Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Nga đã được hai bên ký kết trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực nhân văn, hợp tác giáo dục - đào tạo, trong đó có việc Nga đào tạo cho Việt Nam những ngành nghề mà Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.

Về hợp tác trên kênh nghị viện, hai bên thống nhất ủng hộ các cơ quan chuyên môn hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc, đa dạng hơn các hình thức tiếp xúc để kịp thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp.

Hai bên hoan nghênh các Cơ quan, Ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường giao lưu, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ về mặt pháp lý giúp hợp tác Việt Nam - Nga phát triển thuận lợi, mang lại lợi ích và kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Đuma Quốc gia, Quốc hội Nga. Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin đồng chủ trì.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. Volodin đồng chủ trì phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Hai Chủ tịch nhấn mạnh Phiên họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nga đang phối hợp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2025 với nhiều hoạt động lớn và có ý nghĩa.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định cơ chế hợp tác liên nghị viện đã trở thành kênh hợp tác hiệu quả, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác then chốt, phù hợp với lợi ích của hai nước.

Hai bên cũng khẳng định việc tổ chức các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện theo cơ chế định kỳ luân phiên hàng năm cho thấy quyết tâm của Cơ quan lập pháp hai nước trong việc củng cố, thúc đẩy và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Kết thúc Phiên họp, hai Bên đã thống nhất thông qua Thông cáo chung về kết quả của Phiên họp lần thứ tư của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga.

Theo đó, hai bên xác định rõ định hướng hợp tác liên nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới, phù hợp với tính chất quan hệ song phương và nhu cầu của cả hai bên trong bối cảnh mới.