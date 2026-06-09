Lâm Đồng sẽ xử lý người bán heo nhiễm dịch tả châu Phi ra thị trường

Ngày 9/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý, Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc giai đoạn 2026-2030.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 27/5 đến ngày 3/6, trên địa bàn tỉnh phát sinh 2 ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Đạ Tẻh 2 và xã Đức An. Cơ quan chức năng buộc tiêu hủy 959 con heo với tổng trọng lượng gần 52 tấn.

Cơ quan chức năng tiêu hủy heo nhiễm bệnh tả châu Phi ở Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng thông tin, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận, tiêu hủy 14.077 con heo mắc dịch tả heo châu Phi với tổng trọng lượng hơn 700 tấn. Dịch bệnh xuất hiện tại 9 xã, phường nên cơ quan chức năng đã và đang thực hiện hàng loạt giải pháp phòng, chống dịch.

Trước nguy cơ dịch bệnh tả heo châu Phi tiếp tục lây lan, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương tăng cường tiêm phòng, giám sát dịch bệnh, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật.

Các địa phương cũng được yêu cầu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về dịch bệnh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi giấu dịch, bán vật nuôi mắc bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương khoanh vùng, khống chế các ổ dịch phát sinh nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trên diện rộng.