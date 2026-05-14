Khởi tố 3 đối tượng mua bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (SN 1990), Lê Văn Lam (SN 1993), Lê Văn Hợi (SN 1983, đều trú tại tỉnh Thanh Hóa), để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của người dân về cơ sở giết mổ của Lê Văn Lam, đóng trên địa bàn xã Thọ Phú (Thanh Hóa) có hành vi mua, nhốt lợn bệnh để giết mổ bán ra thị trường.

Công an xác định Lê Văn Lam đã mua 17 con lợn từ Lê Văn Đáng.

Làm việc với công an sau đó, Đáng khai mua số lợn này của gia đình Lê Văn Hợi. Thời điểm được mua, đàn lợn có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.