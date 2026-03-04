Không còn cảnh hàng nghìn con cá tươi sống trôi dạt vào bãi biển nổi tiếng

Ngày 4/3, ông Huỳnh Uy Viễn, Chủ tịch UBND xã Cam Lâm, cho biết khu vực Bãi Dài do xã quản lý không còn xuất hiện tình trạng cá trích dạt vào bờ rồi mắc cạn như trước đó.

Ông Viễn thông tin thêm, số cá trích mắc cạn đã được lực lượng chức năng cùng người dân thu gom, xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên địa bàn.

Cá trích mắc cạn tại Bãi Dài, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Thành Hoan).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, sáng 3/3, anh Lê Thành Hoan (trú tại xã Cam Lâm) khi đi dạo biển phát hiện lượng lớn cá còn sống nằm rải rác trên bãi cát. Anh ước tính khối lượng cá dạt vào bờ khoảng 400-500kg, tương đương hàng nghìn con.

Thấy hải sản mắc cạn, nhiều người dân và du khách đã nhặt mang về chế biến. Lực lượng chức năng xã Cam Lâm đã kiểm tra, nhận định đây là hiện tượng tự nhiên. Vào mùa sinh sản, cá trích thường bơi vào gần bờ để đẻ trứng; gặp sóng lớn nên bị cuốn lên cát và mắc cạn. Những năm trước, địa phương cũng từng ghi nhận cá cơm xuất hiện sát bờ trong thời điểm sinh sản.