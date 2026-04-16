Không có bằng vẫn lái ô tô đầu kéo, tài xế và chủ xe bị phạt 77 triệu đồng

Ngày 16/4, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đã xử phạt hành chính ông T.D.H. (35 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) số tiền 19 triệu đồng về hành vi điều khiển xe đầu kéo khi không có giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng cũng xử phạt một hợp tác xã tại tỉnh Ninh Bình, chủ xe đầu kéo nói trên, số tiền 58 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông. Bên cạnh việc phạt tiền, lực lượng chức năng còn tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.

Trước đó, ngày 15/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc có 2 làn xe chạy, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện ông H. điều khiển xe đầu kéo biển số 37H-143.xx kéo theo rơ moóc chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo nhưng không có giấy phép lái xe.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với cả tài xế và chủ phương tiện.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ hệ thống biển báo trên đường. Hiện nay, toàn tuyến cao tốc đã được phủ kín camera, không có “vùng an toàn” cho vi phạm; mọi hành vi đều được ghi nhận và xử lý theo quy định.