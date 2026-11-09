Ngày 9/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã khởi công gói thầu Xây lắp 1 thuộc dự án cải tạo rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây). Đây là gói thầu đầu tiên được triển khai thi công trên thực địa.

Dự án cải tạo rạch Văn Thánh có tổng mức đầu tư 8.555 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; được chia thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 gồm nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng với kinh phí 1.743 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 là giải phóng mặt bằng với kinh phí 6.812 tỷ đồng.

Toàn bộ dự án ảnh hưởng đến 1.077 trường hợp, gồm 749 hộ thuộc diện giải tỏa toàn phần và 328 hộ giải tỏa một phần.

Phạm vi xây dựng trên diện tích hơn 23,7ha trong ranh quy hoạch rạch Văn Thánh. Chiều dài tuyến rạch được cải tạo khoảng 2.240m, bắt đầu từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trong đó, tuyến rạch chính dài 1.965m và tuyến rạch nhánh dài 275m.

Phạm vi dự án nằm trọn trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây (Ảnh: UICI cung cấp).

Các hạng mục thi công chính gồm nạo vét lòng rạch đến cao trình đáy -3m, bề rộng từ 25m đến 80m; xây kè bảo vệ bờ; xây hệ thống thoát nước mưa và gom nước thải; làm đường giao thông, vỉa hè dọc rạch và đường song hành nối vào đường Điện Biên Phủ với lộ giới 11-20m.

Chủ đầu tư cũng sẽ xây mới cầu Phú An rộng 19m, mở rộng đường Ngô Tất Tố lên lộ giới 25m; xây mới các công viên cây xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật dọc tuyến.

Gói thầu Xây lắp 1 vừa khởi công gồm phạm vi thi công từ đầu tuyến (đường Võ Oanh) đến Km0+410 (khu vực cầu Văn Thánh 1). Đồng thời, gói thầu này bao gồm toàn bộ hệ thống thu gom nước thải kéo dài từ đầu tuyến đến trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, việc khởi công gói thầu Xây lắp 1 là bước tiến quan trọng để đạt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2028.

Khi đưa vào vận hành, dự án sẽ giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng cường chống ngập cho lưu vực, đưa toàn bộ nước thải sinh hoạt về nhà máy xử lý tập trung; mở rộng năng lực giao thông và chỉnh trang cảnh quan đô thị.