Khởi công cầu vượt hơn 3.900 tỷ đồng lấy cảm hứng từ mái tóc nữ anh hùng

Ngày 30/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công Dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên – Rạch Giá, đây là công trình giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án do Sở Xây dựng tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, được triển khai từ năm 2025 đến 2029. Dự án có quy mô 6 làn xe với tổng chiều dài 2,8km, bao gồm: cầu vượt qua 2 cửa sông Cái Lớn, Cái Bé, cầu vượt nhánh sông và các đoạn đường nối và các công trình phụ trợ.

Phối cảnh cầu vượt lấy cảm hứng từ hình ảnh mái tóc huyền thoại của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Phan Thị Ràng (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh An Giang).

Tại lễ khởi công, ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết kiến trúc cây cầu được lấy cảm hứng từ "hình ảnh mái tóc huyền thoại của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Phan Thị Ràng".

Hình ảnh đường cong mềm mại nhưng vững chắc này không chỉ tạo nên một công trình kiến trúc đẹp phản chiếu trên mặt nước biển Tây, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử và văn hóa, hứa hẹn trở thành biểu tượng đặc trưng và niềm tự hào của người dân An Giang.

Giám đốc Sở Xây dựng cam kết triển khai dự án tuân thủ nghiêm pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đặc biệt là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng minh bạch, công bằng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Cũng tại buổi lễ khởi công, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh cây cầu không chỉ là một công trình giao thông quan trọng, mà còn đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng của An Giang nói riêng và khu vực Tây Nam Tổ quốc nói chung.

Tỉnh An Giang chính thức khởi công cầu vượt vịnh Rạch Giá (Ảnh: Phương Vũ).

Cầu vượt này cũng được xác định mang ý nghĩa chiến lược, thiết lập liên kết vùng giữa An Giang và Cà Mau, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển, đồng thời mở ra không gian phát triển hướng biển Tây và là cửa ngõ kết nối ĐBSCL.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan và nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý các vướng mắc, giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.