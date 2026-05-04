Khen thưởng tài xế xe ôm dũng cảm truy bắt kẻ trộm điện thoại

Ngày 4/5, Công an thành phố Huế tổ chức khen thưởng đột xuất một người dân và 2 cán bộ Cảnh sát giao thông do có hành động dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản.

Công dân được khen thưởng là anh N.H.H. (trú tại thành phố Huế), tài xế chạy xe ôm công nghệ Grap. Hai người còn lại là Trung tá Trần Trọng Vinh và Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế.

Khen thưởng tài xế Grap và 2 chiến sĩ công an có hành động dũng cảm truy bắt kẻ trộm điện thoại sinh viên (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là sự ghi nhận và động viên kịp thời của Công an thành phố Huế đối với các cá nhân tiêu biểu có tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng, khích lệ mọi người tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay giữ gìn bình yên cuộc sống.

Theo cơ quan công an, tối 30/4, tại khu vực công viên dọc bờ Bắc sông Hương, thuộc phường Phú Xuân, một nhóm sinh viên đang đi dạo, chụp ảnh. Lợi dụng thời điểm nhóm sinh viên sơ hở, đối tượng Trương Ngọc Thuyên (SN 1994, trú tại phường An Cựu) tiếp cận, lấy trộm điện thoại iPhone 13 của anh L.Đ.Q. (SN 2006, trú phường Kim Trà, cùng thành phố Huế) rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân đã tri hô nên đối tượng bỏ chạy về hướng cầu Phú Xuân. Anh H. thời điểm đó đang lưu thông cùng chiều lập tức truy đuổi, hỗ trợ các sinh viên. Sau một đoạn rượt đuổi, tài xế Grap và người dân đã áp sát, khống chế được tên trộm.

Tài xế Grap dũng cảm khống chế nghi phạm trộm điện thoại của nhóm sinh viên (Ảnh: Người dân cung cấp).

Cùng thời điểm, Trung tá Trần Trọng Vinh và Thiếu tá Hoàng Xuân Tiến đang trên đường đi làm nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ khống chế đối tượng.

Đối tượng Thuyên cùng tang vật sau đó được bàn giao cho Công an phường Phú Xuân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.