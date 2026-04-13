Khát vọng cống hiến của nữ đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI

Ở tuổi 24, cô giáo Lo Thị Bảo Vy, giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, Nghệ An không chỉ là đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc Ơ Đu – một trong những dân tộc thiểu số đặc biệt ít người tại Việt Nam, mà còn là đại biểu trẻ nhất trúng cử Quốc hội khóa XVI.

Vượt qua những khó khăn nơi địa đầu miền Tây xứ Nghệ và sự thiếu thốn của tuổi thơ "chân lấm tay bùn", Bảo Vy mang theo kỳ vọng của bản làng, sự năng động của thế hệ trẻ, để hòa vào dòng chảy nghị trường với tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy cho biết, ở vùng núi, nhiều trường học vẫn thiếu thiết bị dạy học hiện đại, đội ngũ giáo viên dù tâm huyết nhưng chưa đồng đều về điều kiện tiếp cận tri thức mới (Ảnh: Bích Huệ - TTXVN).

Khát vọng vươn lên từ gian khó

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại bản Văng Môn, xã Nga My, cuộc đời của Lo Thị Bảo Vy là minh chứng điển hình cho nghị lực vượt khó của thanh niên dân tộc thiểu số. Với Bảo Vy, khó khăn không chỉ dừng lại ở sự thiếu thốn vật chất, mà còn là khoảng cách về cơ hội tiếp cận tri thức so với miền xuôi. Tuy nhiên, chính cái nghèo, cái khó đã tôi luyện, rèn giũa bản lĩnh cho cô gái trẻ.

Động lực lớn nhất giúp Bảo Vy vững bước chính là gia đình. Hình ảnh bố mẹ quanh năm vất vả để nuôi bốn chị em ăn học đã in sâu vào tâm trí cô từ thuở nhỏ. Bảo Vy bồi hồi nhớ lại lời dặn của cha: “Dù phải rút xương sườn cũng cho các con học hành đầy đủ”. Lời hứa đầy tâm can ấy, cùng kỳ vọng con gái cả phải là “lá cờ đầu” để các em noi theo, đã thúc đẩy Vy không bỏ cuộc, Vy luôn tự nhắc mình phải cố gắng học thật tốt, để có thể thay đổi cuộc sống.

Bằng nỗ lực không ngừng, Bảo Vy và hai em gái đều theo học ngành Sư phạm tại Trường Đại học Vinh, trong khi em út đang học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Từ một học sinh ưu tú của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, Bảo Vy trở thành cô giáo tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, luôn tâm niệm dùng tri thức để thay đổi số phận.

Nhận xét về giáo viên Bảo Vy, thầy giáo Bùi Văn Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Lập A nhận định: "Cô giáo Bảo Vy là một điển hình của sự tận tâm và ý chí. Dù tuổi đời còn rất trẻ và công tác tại đơn vị còn nhiều khó khăn nhưng Vy luôn thể hiện sự năng động, dám nghĩ dám làm của thế hệ "Gen Z". Nhà trường tin tưởng rằng, với tâm huyết dành cho trẻ em vùng cao, Vy sẽ đưa tiếng nói chân thực và đầy trách nhiệm, phản ánh đúng thực trạng giáo dục cơ sở cũng như có những đề xuất, giải pháp để đưa giáo dục ngày càng phát triển lên nghị trường Quốc hội".

Đưa hơi thở giáo dục bản làng vào nghị trường

Việc trúng cử Quốc hội khóa XVI đối với Bảo Vy không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là một “dấu mốc” đối với cộng đồng người Ơ Đu tại Nghệ An. Cô chia sẻ, khi đón nhận tin vui, cảm xúc là sự đan xen giữa tự hào và áp lực từ trách nhiệm lớn lao mà cử tri giao phó.

Nhớ lại hành trình vận động bầu cử, Vy xúc động chia sẻ: "Những ánh mắt đầy tin yêu, kỳ vọng của người dân chính là sức mạnh lớn nhất giúp tôi vượt qua nỗi lo về tuổi đời và kinh nghiệm. Với những đứa trẻ lớn lên ở miền núi như tôi, khó khăn không chỉ là thiếu thốn vật chất mà còn là khoảng cách về cơ hội. Có những thứ ở phố là bình thường, nhưng với chúng tôi lại là điều xa xỉ".

Chính từ sự thấu hiểu đó, Bảo Vy xác định tâm thế của một đại biểu trẻ không phải là sự tự mãn, mà là sự dấn thân. Cô hiểu rằng mình không chỉ đại diện cho một cá nhân, mà là đại diện cho một thế hệ và một cộng đồng đang khát khao vươn lên.

Dưới góc nhìn của một giáo viên đang trực tiếp công tác tại vùng khó, điều khiến Bảo Vy trăn trở nhất chính là sự chênh lệch chất lượng giáo dục. Tại các điểm bản xa xôi, việc học sinh tiếp cận với công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng mềm vẫn còn là một bài toán nan giải.

"Ở vùng núi, nhiều trường học vẫn thiếu thiết bị dạy học hiện đại, đội ngũ giáo viên dù tâm huyết nhưng chưa đồng đều về điều kiện tiếp cận tri thức mới. Để thu hẹp khoảng cách này, cần có những chính sách đầu tư đồng bộ. Không chỉ là xây dựng trường lớp, mà còn phải quan tâm đến đời sống giáo viên để họ yên tâm cắm bản lâu dài", Vy thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Hiện là Đại sứ Nhân ái của chương trình "Học cùng em", Vy khẳng định giáo dục chính là con đường bền vững nhất để thay đổi vận mệnh của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cô tin rằng, nếu được tạo điều kiện phù hợp, người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng trí tuệ và sự kiên trì.

Sự xuất hiện của Bảo Vy tại Nghị trường Quốc hội nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ các nhà lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đánh giá cao năng lực của nữ đại biểu trẻ: "Lo Thị Bảo Vy là một nhân tố đặc biệt. Em đại diện cho tiếng nói của thế hệ trẻ năng động và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng các dân tộc thiểu số đặc biệt ít người. Kết quả trúng cử của Vy phản ánh đúng xu thế trẻ hóa đội ngũ đại biểu và sự quan tâm sâu sắc của hệ thống chính trị đến công tác dân tộc trong giai đoạn mới".

Đồng quan điểm, ông Lô Thanh Nhất, Bí thư xã Nga My, nơi Bảo Vy sinh sống, chia sẻ về niềm tự hào của người dân: "Chúng tôi tin tưởng Vy sẽ mang những trăn trở sát sườn về cơ sở vật chất, về đời sống của giáo viên và học sinh vùng cao đến với Quốc hội. Hy vọng tiếng nói của em sẽ góp phần giúp vùng sâu, vùng xa thoát nghèo nhờ sức mạnh của tri thức".

Không dừng lại ở những lời hứa, Bảo Vy đã xây dựng một chương trình hành động cụ thể tập trung vào ba trụ cột: Giáo dục - Phát triển vùng dân tộc thiểu số - Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Nữ đại biểu trẻ nhấn mạnh việc tăng cường giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo nguồn lực được sử dụng minh bạch, đúng đối tượng. Cô muốn mang đến nghị trường một luồng gió mới – tiếng nói của những thanh niên vùng cao luôn khát khao vươn lên nhưng còn vướng rào cản.

"Ở tuổi 24, tôi có thể thiếu kinh nghiệm trường đời, nhưng tôi có lợi thế của sự năng động và tinh thần dám nghĩ dám làm. Tôi sẽ không ngừng học hỏi từ các đại biểu đi trước, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để mỗi kiến nghị tôi mang tới Quốc hội đều là hơi thở thực tế từ bản làng", Vy khẳng định.

Niềm vui càng nhân đôi với Bảo Vy khi đầu tháng 4 này Vy vinh dự được kết nạp Đảng ngay tại nhà trường nơi Vy công tác. "Đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi hiểu rằng vinh dự này không chỉ dành cho cá nhân mình mà là niềm tự hào của cả đồng bào Ơ Đu. Với tôi, lý tưởng Đảng không nằm ở những điều xa xôi, mà hiện hữu ngay trong từng trang giáo án cho học trò vùng cao và từng ý kiến gửi tới nghị trường. Tôi nguyện đem sức trẻ và trách nhiệm của một đảng viên để cống hiến hết mình, sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của bản làng và kỳ vọng của cử tri", Vy chia sẻ.

Nữ đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI gửi gắm một thông điệp đến các bạn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên cả nước: "Xuất phát điểm của chúng ta có thể khác nhau, nhưng tương lai là do bản thân mình nắm lấy. Đừng tự ti về hoàn cảnh. Hãy kiên trì, tin vào bản thân và mạnh dạn bước ra khỏi những giới hạn. Mỗi người đều có một con đường riêng, nếu đủ cố gắng, chúng ta hoàn toàn có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình".

Với tâm thế của một cô giáo trẻ và trách nhiệm của một dân biểu, Lo Thị Bảo Vy đang nỗ lực mỗi ngày để thực hiện lời hứa với cử tri: Đưa hơi thở của giáo dục bản làng vào dòng chảy nghị trường, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.