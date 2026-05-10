“Cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước không hề hình thức” (Kỳ 2)

- Việc còn xảy ra những vụ án lớn là điều rất đáng lo ngại. Nó đã gây thất thoát nguồn lực quốc gia, làm xói mòn niềm tin xã hội và cản trở sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan, khoa học, xét về cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Thứ nhất, về nguyên nhân chủ quan, phải khẳng định rằng bên cạnh những cán bộ mẫn cán, những người hết lòng vì sự nghiệp của nhân dân, vẫn còn một bộ phận cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Họ đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích công. Họ vẫn tham, sân, si. Và khi quyền lực không được kiểm soát chặt chẽ, lòng tham của họ nảy sinh.

Thứ hai, xét mặt khách quan, đất nước ta đang hướng tới con đường phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong sự phát triển nhanh, nhiều lĩnh vực mới xuất hiện, song cơ chế quản lý của chúng ta có mặt chưa theo kịp thực tiễn.

Góc nhìn cá nhân của tôi cho rằng, chính việc nhiều vụ án lớn được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử công bằng, công khai, minh bạch cho thấy quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước để làm trong sạch bộ máy, từ đó quản lý hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vì vậy, không nên vì những sai phạm, vì những vụ án lớn có nhiều cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp cao vi phạm mà chúng ta phủ nhận toàn bộ thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng ta càng không thể quy chụp đó là bản chất của chế độ, như một số đối tượng phản động có những luận điệu xuyên tạc. Điều này là không thể chấp nhận.

- Ở một số vụ án thời gian qua thể hiện rất rõ biểu hiện về suy thoái của cán bộ, sự câu kết của cán bộ với doanh nghiệp, tạo thành nhóm lợi ích. Điều này là rất nguy hiểm.

Nếu tham nhũng thông thường làm mất tiền của Nhà nước, tham nhũng “nhóm lợi ích" lại nguy hiểm hơn vì nó bóp méo chính sách, thao túng quyết định công, làm méo mó môi trường phát triển.

Ta có thể lấy ví dụ về chính sách nhà ở xã hội. Nếu chúng ta kiểm soát không tốt, chủ đầu tư móc nối với các cơ quan quản lý, những người có quyền đưa ra những quy định, tiêu chuẩn xét duyệt được mua nhà ở xã hội, họ sẽ thông đồng, biến tướng một chính sách nhân văn dành cho người thu nhập thấp, lại rơi vào tay những người giàu.

Khi cán bộ biến quyền lực được giao thành công cụ để họ phục vụ lợi ích riêng, đó là phản bội niềm tin của nhân dân. Đảng ta đã nhiều lần cảnh báo hiện tượng này, và thực tiễn thời gian qua nhiều cán bộ cấp cao đã bị xử lý rất nghiêm minh.

Lịch sử nhân loại, lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới cũng đã chứng minh rằng bất kỳ đất nước nào cũng có nguy cơ tha hóa, nếu thiếu đi kiểm soát quyền lực. Ngay ở một số nước châu Âu, chính quyền cũng kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhưng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của họ vẫn xuất hiện.

Điểm khác biệt mà Việt Nam đang kiên quyết xử lý là không né tránh, không dung túng, không vùng cấm. Đã có những quan chức cấp cao, thậm chí ủy viên Bộ Chính trị, những người giữ chức vụ mà người dân thường cho là có “kim bài miễn tử", hay các lãnh đạo đã về hưu vẫn bị xử lý, bị kỷ luật, xử lý hình sự khi bị phát hiện có mối liên hệ trong các vụ án.

Điều đó đã minh chứng cho công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước không hề hình thức. Nhân dân đã được củng cố niềm tin, tin tưởng hơn vào quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong mục tiêu phát triển đất nước vững mạnh.

- Đúng. Đã có những khoảng trống về thể chế. Như văn kiện Đại hội XIV đã khẳng định, đó là một trong 3 điểm nghẽn làm đất nước phát triển chậm. Điểm nghẽn về thể chế gây ra chồng chéo về thủ tục, đồng thời khiến trách nhiệm không rõ ràng, “cha chung không ai khóc”.

Chính điều này làm cho một bộ phận cán bộ suy thoái đạo đức, lối sống, lợi dụng sơ hở chính sách để trục lợi.

Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta đã nhận diện đúng căn nguyên. Điều này được thể hiện trong văn kiện Đại hội các kỳ của Đảng, trong nghị quyết chuyên đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Từ đó, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những quyết sách để hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ luật, minh bạch hóa quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính.

Nếu khắc phục được những nguyên nhân đó, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí sẽ giảm dần.

Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh lý luận đã nêu rất rõ, rằng đã có quyền lực sẽ có tha hóa quyền lực - mầm mống của tham nhũng. Tham nhũng là căn bệnh ký sinh trùng, bám chặt vào cơ thể, tổ chức, bộ máy của bất cứ một quốc gia, bộ máy Nhà nước nào.

Vậy, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, chúng ta phải công khai hóa quy trình, ra quyết định, tách bạch lợi ích công - tư, kiểm soát tài sản, thu nhập và nâng cao trách nhiệm giải trình, đặc biệt là phải tạo cơ chế để phát huy vai trò giám sát của nhân dân, báo chí, Mặt trận Tổ quốc. Những giải pháp này sẽ có giá trị lâu dài.

- Quan điểm “không vùng cấm, không ngoại lệ" được Đảng, Nhà nước ta kế thừa, phát triển kinh nghiệm của các quốc gia đã thành công trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, nó cũng xuất phát từ thực tiễn, khách quan qua các vụ án tham nhũng mà chúng ta đã xử lý, đứng sau đều có quan chức, có sự móc nối.

Vì vậy, nếu không cương quyết thực hiện nguyên tắc “không vùng cấm, không ngoại lệ”, phòng chống tham nhũng chỉ giải quyết được phần ngọn.

Việc Đảng ta đưa ra quan điểm “không vùng cấm, không ngoại lệ" có tính răn đe rất mạnh mẽ, với thông điệp bất kỳ ai, dù ở cương vị nào, nếu vi phạm đều sẽ bị xử lý. Người nào có ý định tham nhũng sẽ phải dè chừng.

Tác động thứ 2 của quan điểm này chính là tính giáo dục và cảnh tỉnh. Điều này đặc biệt quan trọng. Sau những vụ án lớn là bài học sâu sắc, là danh dự, sự nghiệp và sự tự do cá nhân có thể mất đi chỉ vì lòng tham nhất thời.

Khi cái xấu được xử lý, cái tốt sẽ được bảo vệ, môi trường công vụ sẽ lành mạnh hơn. Đây là điều quan trọng để chúng ta xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân.

- Tôi nghĩ rằng, kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là xử lý sai phạm đã qua, mà còn mở đường cho sự phát triển của tương lai. Muốn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thì bộ máy phải thật sự trong sạch, phải đảm bảo kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, chúng ta phải cố gắng hết sức việc lãng phí nguồn lực, khắc phục tình trạng trì trệ về thủ tục, triệt tiêu lợi ích nhóm. Đây là những lực cản của tăng trưởng và phát triển bền vững.

Đảng ta đã quyết tâm, nhận thức rõ phòng chống tham nhũng phải gắn với cải cách thể chế, gắn với tinh gọn bộ máy, đặc biệt là phân cấp phân quyền hợp lý, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, xây dựng một bộ máy gồm các đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, coi trọng danh dự, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, Đảng, Nhà nước cũng đang hoàn thiện thể chế để phát huy tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khi bộ máy đã trong sạch, vững mạnh, không còn trì trệ, chúng ta có thể đặt kỳ vọng vào công cuộc đổi mới, phát triển, tiếp tục đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục gặt hái những thành công mới.

- 10 chữ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khái quát, theo tôi, là đã rất hàm xúc, thể hiện đầy đủ phương châm hành động trong giai đoạn mới của cuộc chiến phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Giai đoạn tới, tôi cho rằng cần chuyển từ chống tham nhũng theo vụ việc sang xây dựng hệ thống quản trị liêm chính, phòng ngừa chủ động, giảm cơ hội phát sinh tiêu cực. Khi đó, thành quả chống tham nhũng mới bền vững, tạo nền tảng cho kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, toàn hệ thống chính trị. Đây không phải chỉ là việc riêng của cơ quan kiểm tra, thanh tra hay cơ quan tố tụng.

Mỗi cán bộ cần tự trọng, giữ mình, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Mỗi người dân cần tích cực giám sát, phản ánh sai phạm, đồng hành cùng Nhà nước xây dựng một xã hội kỷ cương, trật tự.

Khi Đảng quyết tâm, Nhà nước nghiêm minh, nhân dân đồng lòng, không một lực cản nào ngăn được bước tiến của đất nước trên con đường phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng mong đợi về một con rồng châu Á - Việt Nam - sẽ cất cánh bay cao, bay xa.

10/05/2026 - 06:13