Huy động hơn 200 người tìm kiếm nam kỹ sư mất tích khi tắm biển

Chiều 19/4, ông Nguyễn Hồng Cương, Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng địa phương đang tổ chức tìm kiếm một nam kỹ sư mất tích khi tắm biển trên địa bàn.

Trước đó, chiều 16/4, anh N.Đ.K. (SN 1996, quê tỉnh Trà Vinh cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) cùng một số người ra tắm tại khu vực bãi biển Mũi Đao, tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn (thuộc thị xã Kỳ Anh cũ).

Các lực lượng sử dụng ca nô tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong lúc tắm, anh K. bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích. Từ đó đến nay, hơn 200 người gồm công an, dân quân, biên phòng, cán bộ địa phương và các đội thiện nguyện từ nhiều tỉnh, thành tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng sử dụng ca nô, thuyền, thiết bị bay không người lái, đồng thời tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển. Các lán tạm cũng được dựng để phục vụ công tác tìm kiếm.

Biên phòng dựng lán phục vụ công tác tìm kiếm (Ảnh Văn Nguyễn).

"Dù đã huy động nhiều lực lượng vào cuộc hơn 3 ngày qua, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân", ông Cương nói.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn cho biết thêm anh K. làm kỹ sư xây dựng, đã có vợ và con nhỏ.