Húc vào khối bê tông trên đường đang thi công ở Đồng Nai, một người tử vong

Sáng 9/5, Công an phường Phước Tân (thành phố Đồng Nai) phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường đang được thi công thuộc dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Khoảng 2h30 cùng ngày, nam thanh niên chạy xe máy mang biển kiểm soát thành phố Đồng Nai, lưu thông trên tuyến cao tốc đang được thi công, hướng từ phường Tam Phước đến phường Phước Tân. Khi đến khu vực cầu vượt tại nút giao với đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân), xe máy bất ngờ tông mạnh vào dải phân cách bằng bê tông.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: CTV).

Cú tông mạnh khiến nam thanh niên văng qua khe hở của dải phân cách, rơi xuống phía dưới cầu vượt, tử vong tại chỗ. Công trường cao tốc này vẫn đang được thi công, chưa đưa vào khai thác.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Tân đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo chủ đầu tư, dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 16km, từ phường Phước Tân đến phường Long Thành, vẫn đang được thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Dự kiến dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác trước ngày 18/5.