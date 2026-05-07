Người dân đi bộ, thả gia súc trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 7/5, Công an xã Châu Pha (TPHCM) phát thông báo kêu gọi người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Người dân và gia súc đi trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo Công an xã Châu Pha, hiện nay, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được thông xe, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, những ngày qua, khu vực đoạn qua xã Châu Pha vẫn còn tình trạng người dân đi bộ và động vật băng qua đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Châu Pha đề nghị người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; không đi bộ, đi xe máy, đạp xe vào đường cao tốc; không chăn thả, để gia súc, vật nuôi đi vào cao tốc; chủ động nhắc nhở người thân, gia đình cùng thực hiện quy định.

Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất, mức độ, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 29/4, chủ đầu tư đã tổ chức thông xe hơn 37km dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ đoạn nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành (Đồng Nai) đến quốc lộ 56 (TPHCM).

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc được tổ chức khai thác tạm thời với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h và chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông.