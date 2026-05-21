Hơn 2 năm đường bụi mù lầy lội, rãnh sâu nham nhở án ngữ trước trường học

Giữa trưa tháng 5, từng đoàn xe đủ loại nối đuôi nhau len lỏi qua những đoạn đường thi công dang dở trên quốc lộ 14B qua xã Hòa Tiến. Bụi đất cuộn mù, mặt đường lồi lõm, nhiều điểm rào chắn tạm bợ khiến dòng phương tiện phải nhích từng mét. Hai bên tuyến, người dân phải đóng cửa suốt ngày để chống bụi, trẻ em đi học phải nép sát lề đường tránh xe tải trọng lớn.

Lối vào UBND xã Hòa Tiến bị đào lên rồi để đó khiến người dân vào làm thủ tục khó khăn (Ảnh: Công Bính).

“Làm đường người dân ai cũng ủng hộ, nhưng kéo dài kiểu này chúng tôi khổ quá. Nắng thì bụi mù mịt, mưa thì lầy lội, tai nạn rình rập mỗi ngày…”, ông Nguyễn Văn Hòa, người dân xã Hòa Tiến, ngao ngán về tuyến đường ngổn ngang trước nhà.

Bà Tâm buôn bán tạp hóa và trái cây đối diện cổng UBND xã Hòa Tiến cũng mệt mỏi vì mỗi ngày vừa buôn bán vừa phải hứng bụi. Bà dùng nhiều lớp khẩu trang nhưng cũng không ngăn được bụi.

Theo bà Tâm, đơn vị thi công đào rãnh sâu gần 1m, rộng hơn 2m và để nguyên hơn một tháng nay, dù có căng dây nhưng ban đêm đường tối, nhiều người đi xe máy bị rớt xuống, rất may chưa ảnh hưởng đến tính mạng. “Chúng tôi thở không nổi, nhà ai cũng đóng cửa cả ngày, buôn bán thì ế ẩm. Đơn vị thi công làm sao cho dân chúng tôi nhờ chứ chịu không nổi”, bà Tâm than thở.

Phần mở rộng đường được đào rộng và sâu, cảnh báo sơ sài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (Ảnh: Công Bính).

Theo quan sát trên toàn tuyến dài gần 8km từ ngã 4 Túy Loan đến ngã 3 Đại Hiệp, sau hơn 2 năm khởi công, nhiều đoạn đang thi công kiểu “xôi đỗ” nhưng rất ít công nhân và máy móc trên công trường. Nguyên nhân chậm trễ được chủ đầu tư và nhà thầu đưa ra là do mặt bằng bàn giao chậm, nguồn vật liệu địa phương gặp khó…

Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết xã còn 17 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng trên tổng số 722 hồ sơ. Theo ông Khoa, đơn vị thi công rất thiếu nhân lực lẫn trách nhiệm. Ngay tại vị trí trước cổng UBND xã, đơn vị thi công đào rãnh sâu gần 1m, rộng hơn 2m nhưng để hơn một tháng, người dân ra vào xã làm thủ tục hành chính rất khó khăn.

Đặc biệt, học sinh Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh ở gần UBND xã ra vào trường cũng rất bất tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cũng cho biết sau khi xã bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công không tổ chức phá dỡ mà xã phải đứng ra thuê người dọn dẹp.

“Đơn vị thi công không muốn làm vì càng làm càng lỗ. Việc giải phóng mặt bằng họ cũng đứng ngoài cuộc, không hỗ trợ nhân công, máy móc để giúp xã, không có tinh thần phối hợp”, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn Đà Nẵng có chiều dài gần 8km, được khởi công tháng 11/2023. Dự kiến đến cuối năm 2025 dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty cổ phần tập đoàn Cienco4.

Dự án còn vướng mặt bằng chưa bàn giao (Ảnh: Công Bính).

Dù dự án đã được gia hạn đến tháng 9 nhưng hiện nay, khối lượng thi công mới đạt gần 43% giá trị hợp đồng, chậm hơn kế hoạch hơn 21%.

Trước tiến độ “rùa bò” tại dự án, ngày 16/5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã có công văn yêu cầu xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, thi công cầm chừng, kéo dài. Người đứng đầu chính quyền Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tại dự án quốc lộ 14B và một số dự án chậm tiến độ khác trên địa bàn phải tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ.

Theo lãnh đạo Đà Nẵng, trường hợp tiếp tục thi công cầm chừng, không đáp ứng yêu cầu sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng, thay thế nhà thầu khác nhằm bảo đảm kỷ cương đầu tư công. Nếu không báo cáo đầy đủ, kịp thời, để xảy ra tình trạng nhà thầu được lựa chọn không đảm bảo năng lực, tiến độ công trình chậm trễ, các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo UBND thành phố.