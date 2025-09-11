Học Bác để dạy tốt hơn, học tốt hơn

Tiết học STEM tại phòng học STEM của Trường THPT Đức Hợp.

Viết tiếp ước mơ từ lời Bác dạy

Tháng 5/2025, vượt qua gần 220.000 bài dự thi trên toàn quốc, bài viết đầy cảm xúc của em Trần Ngọc Kiều My, học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Hưng (xã Quỳnh Phụ) đã đạt giải nhất phần thi viết cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Trong bài viết, Kiều My dẫn những giai điệu quen thuộc trong các bài hát: “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” để mở đầu. Em cũng trích dẫn thư Bác gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên, bài báo Người viết trên Báo Nhân Dân (1/6/1969) về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục thiếu nhi. Em còn kể lại những câu chuyện xúc động như lần Bác đến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng hay bức thư nhân dịp 20 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong - sau này là 5 điều Bác Hồ dạy.

Không chỉ vậy, cô bé lớp 2 còn nhắc đến câu chuyện Bác từ chối nhận Huân chương Sao Vàng, chờ ngày đất nước thống nhất mới nhận phần thưởng cao quý ấy. Từng trang viết của My chan chứa niềm kính yêu và sự ngưỡng mộ đối với Bác. Đây không phải lần đầu tiên Kiều My tham dự cuộc thi. Năm học 2023 - 2024, em cũng từng đoạt giải khuyến khích và là thí sinh nhỏ tuổi nhất đoạt giải.

Với My, mỗi lần tham gia là một cơ hội để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với Bác Hồ, cũng là dịp để “báo công” với Người. Ban giám khảo đánh giá cao ở My không chỉ kiến thức tìm hiểu mà còn tình cảm hồn nhiên đúng với lứa tuổi, chân thành, biết gắn câu chuyện lịch sử với cảm nhận hôm nay, khiến bài viết gần gũi, lan tỏa.

Chị Phạm Quỳnh Trang, mẹ của em Kiều My cho biết: Kết quả của My là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng trong hành trình học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các thầy cô giáo, nhà trường cùng với phụ huynh trong công tác giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ măng non.

Trong “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ngày 15/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

80 năm trôi qua, lời dạy ấy được hiện thực hóa sinh động qua những tấm gương vượt khó vươn lên. Điển hình là em Trần Hữu Thịnh, cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hưng Nhân. Mồ côi cha từ năm 8 tuổi, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ khi một mình gồng gánh nuôi ba anh em, Thịnh đã nỗ lực không ngừng và xuất sắc trở thành thủ khoa khối A toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với số điểm tuyệt đối 30/30. Điều đáng trân trọng ở Thịnh là tinh thần tự học bền bỉ.

Em dành nhiều thời gian tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu, luyện giải đề trên mạng, không ngừng thử sức với những dạng bài mới. Ước mong được học ngành vi mạch bán dẫn tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) của Thịnh đã trở thành hiện thực. Đó là sự tiếp nối kỳ vọng lớn lao của Bác Hồ về một thế hệ trẻ đưa đất nước đi lên bằng trí tuệ và tri thức. Thịnh còn là niềm tự hào của quê hương khi vừa vinh dự tham dự buổi gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thịnh cho biết: Thành tích hôm nay không chỉ là kết quả của riêng bản thân em mà còn là sự động viên, tiếp sức từ mẹ, thầy cô và bạn bè. Em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu để sau này có thể đóng góp trí tuệ, góp phần vào sự phát triển của đất nước, đúng như kỳ vọng mà Bác Hồ từng căn dặn thế hệ học sinh.

Mỗi nhà trường, thầy cô là một điểm sáng học Bác

Không chỉ học trò, các thầy cô giáo và các nhà trường cũng đang kiên trì làm theo lời dạy của Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Thầy giáo Hà Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Hợp cho biết: Nhà trường luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua của ngành như: “Dạy tốt - học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Cùng với đó, Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương nhằm khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực để các em học sinh nỗ lực, phấn đấu trong học tập, có lý tưởng sống cao đẹp. Trường hiện có 22 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 1 chiến sĩ thi đua toàn quốc, đặc biệt có cô giáo được vinh danh 1 trong 50 giáo viên xuất sắc nhất thế giới.

Cũng với tinh thần học và làm theo Bác, ở Trường Tiểu học và THCS Đình Dù (xã Như Quỳnh), thầy giáo Đỗ Tiến Đạt đã lan tỏa ngọn lửa đam mê học tập đến học sinh bằng sự sáng tạo, tận tụy trong từng giờ giảng. Thầy Đạt chia sẻ: Muốn “truyền lửa” cho các em học sinh thì bản thân mình phải có “lửa”, lửa đam mê, lửa của kiến thức, lửa của sự yêu thương. Môn Toán được cho là khô khan và khó hiểu, để học trò tiếp thu bài nhanh, lĩnh hội kiến thức được tốt nhất thì phải luôn đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy. Thầy Đạt có nhiều đề tài sáng kiến được đồng nghiệp đánh giá cao như: Khai thác bài toán hình học 9 nhằm rèn luyện năng lực tư duy, kĩ năng cho học sinh lớp 9; Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán để tìm ra cách vẽ đường phụ chứng minh hệ thức hình học lớp 8, lớp 9 Trường THCS Đình Dù... Nhờ đó, chất lượng môn Toán tại các lớp thầy phụ trách luôn đạt kết quả cao. Thầy giáo Đỗ Tiến Đạt vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Từ những tấm gương học trò giàu nghị lực như Kiều My, Hữu Thịnh, đến những người thầy, người cô tận tâm như thầy Đỗ Tiến Đạt, các thầy, cô giáo của Trường THPT Đức Hợp..., tất cả đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về việc học tập và làm theo Bác trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Mỗi trang viết của học trò, mỗi giờ đứng lớp của thầy cô, mỗi phong trào thi đua của nhà trường chính là những bông hoa tươi thắm dâng lên Người. Từ những lớp học ấy, niềm tin vào một thế hệ trẻ giàu tri thức, giàu nhân ái, sẵn sàng gánh vác sứ mệnh xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp lại được bồi đắp, nối dài - đúng như lời căn dặn tha thiết mà Bác Hồ đã gửi gắm cách đây 80 năm.

Xuân Phương