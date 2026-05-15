Hố chứa rác thải cháy âm ỉ suốt một ngày

Chiều 15/5, lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc cho biết, một hố chứa rác thải tại nhà máy xử lý rác miền Bắc (xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi) do đơn vị này quản lý đã bị cháy.

Vụ cháy xảy ra vào chiều 14/5, đến tối cùng ngày ngọn lửa bùng phát, lan rộng. Hố này rộng khoảng 1ha, chứa lượng rác thải tồn đọng từ năm 2018. Phát hiện sự việc, công ty đã thông báo với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi) để được hỗ trợ.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy nỗ lực khống chế ngọn lửa (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Cảnh sát đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến sáng 15/5, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra các khu vực bên cạnh. Tuy nhiên lượng rác quá nhiều nên hiện nay ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ, khói trắng bốc lên mù mịt.

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trong khi hố chứa rác có nhiều vật dụng dễ phát sinh ngọn lửa nên gây ra đám cháy.

Đến chiều 15/5, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, khói bốc lên mù mịt (Ảnh: Quốc Triều).

Liên quan đến vụ việc này, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc để xử lý sự cố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các xã Nghĩa Giang, Phước Giang, Nghĩa Hành khảo sát khu vực bị ảnh hưởng bởi khói, bụi từ vụ cháy để có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người dân.