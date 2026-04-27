Đám cháy kéo dài hơn 10 ngày tại bãi rác ở Nghệ An đã được dập tắt

Chiều 27/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty môi trường đô thị Thái Hòa (đơn vị quản lý bãi rác), cho biết đám cháy tại bãi rác trên địa bàn đã được xử lý dứt điểm.

Bãi rác nằm giáp ranh giữa xã Đông Hiếu và các phường Thái Hòa, Tây Hiếu, nơi tập kết rác thải sinh hoạt của người dân thị xã Thái Hòa (cũ). Hơn 10 ngày trước, khu vực này bất ngờ bốc cháy, sau đó lan rộng và âm ỉ kéo dài.

Khu vực bãi rác nằm giáp ranh giữa 3 xã, phường bốc cháy nhiều ngày qua (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong suốt thời gian xảy ra sự cố, khói dày đặc cùng mùi khét, hôi thối từ bãi rác đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân sống xung quanh. Nhiều thời điểm, khói lan rộng, bao phủ cả khu dân cư lân cận.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do diện tích bãi rác lớn, lượng rác tồn đọng nhiều và xảy ra cháy ngầm bên trong nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã huy động 7 xe cứu hỏa, 1 xe tiếp nước cùng 8 máy múc tham gia chữa cháy. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng liên quan được điều động, triển khai nhiều biện pháp suốt nhiều ngày.

Sau hơn 10 ngày nỗ lực, bãi rác đã được dập tắt hoàn toàn (Ảnh: Thái Hòa).

Theo ông Trần Ngọc Anh, dù ngọn lửa trên bề mặt đã được khống chế, song bên trong bãi rác vẫn tồn tại nhiều điểm cháy âm ỉ. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy múc san gạt, lật từng lớp rác để phun nước dập tắt hoàn toàn.

“Do lửa cháy ngầm bên trong nên phải đào, san gạt để xử lý triệt để. Đến nay, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn”, ông Anh thông tin.

Liên quan đến phương án xử lý lâu dài đối với khu vực này, lãnh đạo đơn vị cho biết hiện chưa có giải pháp cụ thể. Việc thu gom, xử lý rác thải vẫn phụ thuộc vào quy hoạch chung của địa phương, trong khi thực tế còn nhiều khó khăn về địa điểm tập kết và xử lý phù hợp.

Hiện phương án xử lý tiếp theo đối với khu vực bãi rác vẫn đang được cơ quan chức năng Nghệ An xem xét, xây dựng (Ảnh: Thái Hòa).

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, bãi rác này bốc cháy từ giữa tháng 4, sau đó âm ỉ kéo dài nhiều ngày. Khói đen cùng mùi hôi thối lan rộng, bao trùm nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Nhiều người dân ghi nhận tình trạng khó thở, buồn nôn, đau đầu, thậm chí phải đưa trẻ nhỏ đi nơi khác lánh tạm. Trước diễn biến kéo dài, một số hộ đã kiến nghị chính quyền sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm.

Do đặc thù bãi rác, đám cháy không chỉ xảy ra trên bề mặt mà còn cháy ngầm sâu bên trong các lớp rác thải, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn và kéo dài suốt 10 ngày.