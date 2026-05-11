Hiện trạng vỉa hè, lòng đường 12 phố được đề xuất tăng phí đỗ ô tô, xe máy

UBND TP Hà Nội mới có đề xuất tăng từ 1,5 đến 2,4 lần mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) để trông giữ ô tô và xe máy tại nhiều tuyến phố trong Vành đai 1. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 11/5.

Với các đường, phố trong và trên Vành đai 1 như khu vực đô thị lõi (các tuyến phố cần hạn chế) gồm: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ, UBND TP Hà Nội đề xuất tăng mức thu phí lòng đường, vỉa hè từ 240.000 đồng lên 400.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,67 lần) với ô tô và từ 135.000 đồng/m2/tháng lên 220.000 đồng/m2/tháng (tăng 1,63 lần) với xe máy.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố (vỉa hè) vừa góp phần hạn chế lượng xe lưu thông trong nội đô nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, các tuyến phố như: Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy,... là những tuyến lõi của Hà Nội thường có rất đông du khách tới tham quan, mua sắm. Tại các tuyến phố này, vỉa hè chỉ rộng khoảng 1-2m, phục vụ nhu cầu đi lại của du khách.

Phố Hàng Ngang là tuyến phố cổ sầm uất dài khoảng 150m, nối từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Đường. Con phố này nổi tiếng là nơi buôn bán tơ lụa, vải vóc cao cấp, đây còn là di tích lịch sử quan trọng với ngôi nhà số 48, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Mặc dù là con phố sầm uất của Hà Nội nhưng vỉa hè tại tuyến phố này chỉ rộng 1-2m, lòng đường rộng khoảng 8m.

Một phần vỉa hè và lòng đường của phố Hàng Đào được dùng để xe và dành cho người đi bộ.

Đây là tuyến phố rất nhộn nhịp bởi mật độ hàng quán dày đặc, đông đúc du khách. Thời gian qua không còn cảnh các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên tuyến phố này để buôn bán.

Phố Đinh Lễ nằm sát Hoàn Kiếm, là thiên đường sách nổi tiếng và lâu đời, biểu tượng văn hóa đọc của Thủ đô. Con phố ngắn này tập trung nhiều nhà sách lớn của Hà Nội. Vào mỗi dịp cuối tuần phố Đinh Lễ thường có nhiều du khách đến tham quan.

Khu vực phố Quán Sứ, Phủ Doãn có nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện K, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, Bệnh viện Việt Đức,... nên vỉa hè tại đây được sử dụng làm bãi gửi ô tô, xe máy là rất cần thiết.

Theo UBND thành phố Hà Nội, nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ phương tiện ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu vực trung tâm có mật độ dân cư và hoạt động thương mại cao.

Tính đến giữa tháng 9/2025, toàn thành phố đã cấp phép cho 48 đơn vị tại 236 vị trí với tổng diện tích gần 43.900m2 để trông giữ phương tiện tạm thời. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, UBND cấp huyện cũng đã cấp phép tại 352 vị trí với tổng diện tích khoảng 43.650m².

Hiện Hà Nội có 37 điểm và trục tuyến ùn tắc giao thông, trong đó nhiều điểm phát sinh mới trong năm 2025. Một trong những nguyên nhân chính là tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân cao hơn nhiều lần so với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông.

UBND TP Hà Nội nhận định việc điều chỉnh mức phí không chỉ nhằm tăng hiệu quả quản lý sử dụng lòng đường, hè phố mà còn góp phần hạn chế xe cá nhân, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Một số khu vực vỉa hè, lòng đường trên phố Hai Bà Trưng được cấp phép để làm bãi để ô tô, xe máy.

Đây là một trong những tuyến phố trung tâm của vùng lõi Hà Nội với lưu lượng phương tiện lớn, dọc hai bên phố có nhiều trường học, cơ quan, bệnh viện,... nên nhu cầu dừng, đỗ phương tiện là rất lớn.

Vỉa hè trên phố Lý Thường Kiệt nhiều khu vực rộng 5-7m nên việc cho thuê một phần vỉa hè để làm bãi để ô tô, xe máy là cần thiết.

Theo thống kê của TP Hà Nội, số thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố liên tục tăng trong những năm gần đây. Năm 2023, số thu đạt hơn 46 tỷ đồng; năm 2024 đạt trên 51 tỷ đồng; riêng 10 tháng năm 2025 đã thu hơn 42 tỷ đồng.