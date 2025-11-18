Hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait bằng những dự án cụ thể

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sheikh Saoud Salem Abdulaziz Al-Sabah, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Kuwait (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Trong chương trình thăm chính thức Kuwait, sáng 18/11, tại Thủ đô Kuwait, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với một số Bộ trưởng, Lãnh đạo Quỹ đầu tư, Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Kuwait để thúc đẩy hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait trên các lĩnh vực.

Làm việc với Giám đốc điều hành Cơ quan đầu tư Kuwait (KIA) Sheikh Saoud Salem Abdulaziz Al-Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết trong hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Kuwait trong chuyến thăm này, Thủ tướng và các lãnh đạo Kuwait nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Kuwait lên Đối tác Chiến lược. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế.

Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh và bền vững; dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức...

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai nhiều dự án có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái như: các tuyến đường bộ cao tốc; đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối quốc tế; các cảng biển, cảng hàng không quy mô lớn; các dự án năng lượng, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Cho rằng hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại Việt Nam - Kuwait thời gian qua phát triển chưa tương xứng với phát triển quan hệ chính trị giữa hai nước; để hiện thực hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait, Thủ tướng Chính phủ đề nghị KIA cung cấp tài chính, hợp tác không chỉ trong khối Nhà nước mà cả khối kinh tế tư nhân của Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên và các dự án kể trên, cả trực tiếp và gián tiếp. Đặc biệt, thúc đẩy mở đường bay thẳng Kuwait - Việt Nam, tăng cường kết nối kinh tế, kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, phát triển du lịch, kết nối con người với con người…

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm ổn định chính trị, an ninh đầu tư, bảo hộ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài và đồng hành cùng KIA để mọi dự án đầu tư được triển khai hiệu quả, bền vững và mang lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia.

Giám đốc điều hành Cơ quan đầu tư Kuwait (KIA) Sheikh Saoud Salem Abdulaziz Al-Sabah cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp; đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt chúc mừng Việt Nam đã quyết định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế; tin tưởng Trung tâm sẽ hoạt động hiệu quả, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian tới.

Giám đốc điều hành KIA cho biết KIA đang đa dạng hóa đầu tư, không chỉ hiện nay mà phát triển lâu dài và trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam được xác định là một điểm đến. Kuwait nói chung, doanh nghiệp Kuwait nói riêng mong muốn hợp tác và đã có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam đang phát huy hiệu quả.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ông Sheikh Saoud Salem Abdulaziz Al-Sabah đề xuất và cho biết sẽ cử đoàn công tác phối hợp với các đối tác phía Việt Nam để khơi thông các điểm nghẽn, mở đường cho các dự án trong tương lai; thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước phát triển bền vững; mong muốn Chính phủ hai nước ủng hộ chủ trương này, để hai bên sớm có những dự án hợp tác cụ thể và dài hạn, vì sự thịnh vượng chung của cả hai bên.

Làm việc với Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí quốc gia Kuwait (KPC) Shaikh Nawaf S. Al-Sabah, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Kuwait đã có các dự án đầu tư vào Việt Nam, trong đó dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn trở thành biểu tượng cho hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng cho biết Việt Nam rất quyết liệt và đề nghị phía Kuwait phối hợp với các đối tác phía Việt Nam giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại dự án trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, đồng thời thực hiện mở rộng dự án này, cũng như có thêm các dự án hợp tác khác tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí, nhất là các dự án năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, với phương châm “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển”.

Thủ tướng Chính phủ cho biết trong chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam luôn đặt vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng là trọng tâm. Do đó, Việt Nam sẽ tích cực ban hành nhiều chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Việt Nam mong muốn Kuwait và Tập đoàn KPC tiếp tục cung cấp nguồn cung dầu thô ổn định với giá thành ưu đãi cho Việt Nam.

Giám đốc điều hành KPC, ông Shaikh Nawaf S. Al-Sabah, bày tỏ vinh dự được gặp lại Thủ tướng; cho biết trên nền tảng quan hệ hai nước, Tập đoàn KPC và Tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) đang có quan hệ hợp tác tốt đẹp, thông qua dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ông Shaikh Nawaf S. Al-Sabah cho biết KPC đang tích cực phối hợp chặt chẽ với PVN và các đối tác khác để giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ điểm nghẽn tại dự án này, đồng thời thúc đẩy hơn nữa đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong ngành lọc hóa dầu; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với phía KPC để giải quyết; đồng thời tiếp tục có cơ chế, chính sách ưu đãi, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn để KPC triển khai các dự án mới tại Việt Nam.

Đánh giá cao thiện chí của KPC, chỉ đạo ngay các bộ, ngành, cơ quan liên quan xử lý các kiến nghị của KPC, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn KPC quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho phía Việt Nam để Việt Nam sớm có những nhà máy quy mô lớn, vừa để đảm bảo an ninh năng lượng, vừa để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, KPC xem xét hợp tác với Việt Nam xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam để Kuwait có thêm một khu vực chiến lược trong dự trữ xăng dầu, đồng thời củng cố, nâng cao mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Kuwait.

Làm việc với Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Suleiman Al-Roumi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng thông báo trong chuyến thăm Nhà nước Kuwait lần này của Thủ tướng, hai nước Việt Nam - Kuwait đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Tuy nhiên, hiện nay hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng.

Để cụ thể hóa quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Kuwait - Việt Nam; cũng như thúc đẩy để ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Là Bộ chủ quản trong lĩnh vực dầu mỏ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Dầu mỏ Kuwait tiếp tục tạo điều kiện cho các Tập đoàn dầu khí hai bên kết nối, hợp tác. Trước mắt thành lập tổ công tác xử lý dứt điểm các vướng mắc tại dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; đồng thời mở ra các lĩnh vực, dự án hợp tác mới như thăm dò, khai thác, cung ứng dầu thô, thương mại sản phẩm, bảo dưỡng, vận hành, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Kuwait mở rộng các dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn và đầu tư thêm các dự án lọc hoá dầu giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong thời gian phát triển mới. Đặc biệt, xây dựng tại Việt Nam một kho trung chuyển, phân phối năng lượng, xăng dầu cho cả khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Suleiman Al-Roumi cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện để các dự án hợp tác của Kuwait tại Việt Nam đạt hiệu quả cao; đặc biệt là việc quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Bộ trưởng Tariq Suleiman Al-Roumi cho biết sẽ cùng với các bộ, ngành của Việt Nam bàn bạc, cụ thể hóa chương trình hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait hiệu quả. Trong đó, cùng với tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, sẽ đề xuất định hướng và tạo động lực mới trong hợp tác, đầu tư; tin tưởng thời gian tới với khuôn khổ quan hệ mới Đối tác Chiến lược, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Kuwait, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, sẽ có bước phát triển mạnh mẽ.