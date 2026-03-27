TPHCM mở thêm 3 khu công nghiệp rộng 3.200ha ở phía Đông

Ngày 27/3, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM Bùi Minh Trí cùng đoàn công tác đã đi khảo sát, làm việc với UBND xã Châu Đức để xúc tiến, triển khai các khu công nghiệp trên địa bàn xã.

Đoàn công tác nghiên cứu bản đồ quy hoạch, vị trí đặt các khu công nghiệp (Ảnh: UBND xã Châu Đức).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Châu Đức đã báo cáo, phân tích hiện trạng, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai các dự án như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông kết nối, cấp điện, nước...

Đồng thời, lãnh đạo địa phương cũng đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư của doanh nghiệp.

Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TPHCM cho biết, thời gian tới, đơn vị đẩy nhanh công tác lập quy hoạch phân khu, đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở xã Châu Đức.

Trong quá trình triển khai sẽ bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án; đồng thời chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng cấp điện, nước... vào các khu công nghiệp quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023, trên địa bàn xã Châu Đức sẽ phát triển 5 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ với quy mô tổng diện tích khoảng 5.400ha.

Trong đó, giai đoạn đến 2030 sẽ triển khai thực hiện 3 khu công nghiệp với diện tích khoảng 3.200ha gồm: Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 1 (1.200ha), Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 2 (1.000ha) và Khu công nghiệp Bắc Châu Đức 3 (1.000ha).

Xã Châu Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Cù Bị và xã Xà Bang của huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Xã Châu Đức có diện tích hơn 84km2, dân số hơn 28.000 người, cây trồng chủ yếu ở địa phương là cao su.