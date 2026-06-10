Hàng chục nghìn m2 của công ty sản xuất đồ gỗ ở TPHCM bị lửa thiêu rụi

Sáng 10/6, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại công ty sản xuất đồ nội thất bằng gỗ tại phường Bình Cơ.

Hai nhà xưởng của công ty G.O. bị thiệt hại sau vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hai nhà xưởng tổng diện tích khoảng 17.000m2 bị cháy rụi, nhiều tài sản hư hỏng.

12 xe chữa cháy và gần 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc PC07 Công an TPHCM đã được huy động đến hiện trường phối hợp cùng công an địa phương để dập lửa.

Theo ghi nhận của Dân trí vào sáng cùng ngày, công nhân của 2 nhà xưởng bị cháy khi đến cổng công ty được lực lượng bảo vệ thông báo tạm thời nghỉ làm, chờ thông báo. Công nhân ở các xưởng khác vẫn làm việc bình thường

Các công nhân cho biết, nhà xưởng xảy ra cháy thuộc công đoạn phun sơn.

Chị Luyến (ngụ khu nhà ở Hội Nghĩa) cho biết, đang chuẩn bị đi ngủ, chị nhận được tin nhắn từ bạn báo gần nhà xảy ra hỏa hoạn. Chị Luyến lên tầng 2 mở cửa kiểm tra và thấy Công ty G.O. bốc cháy dữ dội, lửa đỏ rực kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Theo chị Luyến, chỉ vài phút sau khi đám cháy bùng phát, lực lượng chữa cháy đã có mặt; tuy nhiên, do ngọn lửa lan quá nhanh nên công tác khống chế gặp nhiều khó khăn.

Hỏa hoạn làm phần mái tôn nhà xưởng đổ sập (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã thông tin, hơn 22h ngày 9/6, hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất đồ gỗ G.O., trên đường Hội Nghĩa 94 (phường Bình Cơ).

Công nhân nhanh chóng kéo vòi nước và dùng bình chữa cháy mini xông vào dập lửa, nhưng bất thành. Đám cháy lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ bao trùm hàng nghìn mét vuông nhà xưởng.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến rạng sáng nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Công ty TNHH G.O. (Việt Nam) có vốn đầu tư nước ngoài, tổng diện tích công ty khoảng 92.000m2 và khoảng 1.600 công nhân đang làm việc.