Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng hơn 90.000m2 ở TPHCM

Đến 1h15 ngày 10/6, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (Phòng PC07, Công an TPHCM) vẫn đang phun nước dập lửa tại hiện trường vụ cháy công ty sản xuất đồ nội thất bằng gỗ, ở phường Bình Cơ.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, hơn 22h ngày 9/6, hỏa hoạn bùng phát tại khu nhà xưởng của công ty chuyên sản xuất đồ gỗ G.O., trên đường Hội Nghĩa 94 (phường Bình Cơ).

Công nhân nhanh chóng kéo vòi nước và dùng bình chữa cháy mini xông vào dập lửa, nhưng bất thành. Đám cháy lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ bao trùm hàng nghìn mét vuông nhà xưởng.

Phòng Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Vụ cháy làm hàng nghìn mét vuông nhà xưởng đổ sập, nhiều tài sản cháy rụi.