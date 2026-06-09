Cháy nhà cấp 4 ở TPHCM, cụ bà 76 tuổi tử vong

Đến hơn 14h30 ngày 9/6, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người tử vong tại phường Linh Xuân (TPHCM).

Nạn nhân được xác định là bà P.T.Đ.H. (76 tuổi, ngụ phường Linh Xuân).

Khoảng 12h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 nằm trong một con hẻm trên đường Trục Chính 10, khu phố 34, phường Linh Xuân.

Xe cứu thương có mặt bên trong con hẻm nơi căn nhà bị cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh hô hoán, đồng thời sử dụng vòi nước và bình chữa cháy để dập lửa.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2 (Phòng PC07, Công an TPHCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý đám cháy. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong căn nhà, mọi người phát hiện bà H. đã tử vong.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo người dân địa phương, bà H. sống cùng hai cháu gái. Sáng cùng ngày, cháu gái đi làm, bà ở nhà một mình. Đến trưa thì không may xảy ra hỏa hoạn.

"Bà H. tuổi cao, đi lại khó khăn. Bình thường bà hay ngồi trước nhà. Nhiều lần bà đi ra đầu hẻm, tôi phải dìu bà quay về", một người dân khu vực kể lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.