Hai người dùng đá chặn xe tải nghi mất phanh trên đèo Đại Ninh

Ngày 24/8, anh Nguyễn Thịnh, người đi trên đèo Đại Ninh, Lâm Đồng, cho biết vừa chứng kiến vụ việc một xe tải nghi bị mất phanh khi đang đổ đèo.

Theo anh Thịnh, sự việc xảy ra khoảng 1h ngày 23/8. Thời điểm này, xe tải mang biển số TPHCM lưu thông theo hướng Đà Lạt - Mũi Né. Khi đến một đoạn đường trên đèo Đại Ninh, ô tô tải nghi gặp sự cố mất phanh.

Hai người đàn ông đuổi theo ô tô tải, ném đá vào bánh xe để dừng phương tiện (Ảnh cắt từ video).

Trong tình huống nguy hiểm, hai phụ xe đã nhảy xuống đường, dùng những hòn đá lớn quăng vào bánh xe nhằm giảm tốc độ. Tuy nhiên, nhiều hòn đá sau khi chèn vào bánh đã văng ra, khiến hai người phải liên tục né tránh để không bị thương.

Cùng lúc, tài xế bật đèn cảnh báo khẩn cấp, cố gắng điều khiển xe và đánh lái để tránh nguy cơ lao xuống vực.

Sau nhiều lần dùng đá chèn bánh xe, chiếc xe tải cuối cùng cũng dừng lại. Những người đi đường chứng kiến sự việc thở phào khi xe không xảy ra va chạm với các phương tiện khác.