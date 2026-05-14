Hai dự án nghìn tỷ ở Cần Thơ gặp khó vì vướng mặt bằng

Chiều 14/5, Phó Chủ tịch UNBD TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hoà chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong công tác di dời hạ tầng điện tại Dự án Đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C) và Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7).

Phó Chủ tịch UNBD TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hoà (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết công tác di dời hạ tầng điện phục vụ 2 dự án vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Với dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đi qua địa phận 4 phường là Ninh Kiều, Cái Khế, Thới An Đông và Bình Thuỷ, chủ đầu tư đã chuyển kinh phí cho ngành điện tổ chức di dời lưới điện trung và hạ thế. Tuy nhiên tại địa bàn quận Ninh Kiều (nay thuộc phường Ninh Kiều và Cái Khế) chưa xong do mặt bằng giao không liên tục.

Còn dự án Đường Vành đai phía Tây dài hơn 19km có vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng. Công trình đi qua 8 xã, phường gồm: An Bình, Thới An Đông, Long Tuyền, Ô Môn, Phước Thới, Phong Điền, Nhơn Ái và Cái Răng. Sở Công thương đã thẩm định dự toán di dời lưới điện trung, hạ thế, tuy nhiên chưa nhận được kinh phí.

Đại diện Sở Công thương Cần Thơ báo cáo về tình hình di dời điện bị ảnh hưởng bởi 2 dự án (Ảnh: Bảo Kỳ).

Riêng 3 xã phường là Phong Điền, Nhơn Ái và Cái Răng, đến nay Sở chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định kinh phí di dời hệ thống điện trung, hạ thế.

Hiện tại, dự án Đường Vành đai phía Tây tạm ngưng triển khai do thực hiện thanh tra. Việc này dẫn đến toàn bộ công tác di dời lưới điện chưa thể triển khai, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Bên cạnh đó, dự án đã được Ban Thường vụ Thành uỷ thống nhất chủ trương để UBND TP trình HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư, bao gồm tổng mức, cơ cấu vốn, chủ đầu tư (từ Sở Xây dựng sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp).

Điểm cuối Dự án Đường Vành đai phía Tây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trên cơ sở báo cáo, ý kiến của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo với dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0-Km7), 4 phường có dự án đi qua phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, ưu tiên số 1 là tập trung cho cầu Bình Thuỷ, vì vị trí cầu mất nhiều thời gian thi công.

"Trong tháng 5, cầu Bình Thuỷ phải xong giải phóng mặt bằng, các đơn vị hạ tầng cũng phải đi theo di dời. Các đơn vị phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau", lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu.

Còn đối với dự án Đường Vành đai phía Tây, Phó Chủ tịch UNBD TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hoà đề nghị chủ đầu tư phải cập nhật toàn bộ chi phí di dời hạ tầng đã được phê duyệt để đưa vào trong tổng mức đầu tư.