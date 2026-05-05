Hà Nội tổng rà soát công trình xây dựng trái phép để xử lý dứt điểm

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các công trình xây dựng sai phép, trái phép, cơ sở bị đình chỉ hoạt động về PCCC trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về PCCC hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn “lén lút” hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp ở đường mới phía Đông, phường Hoàng Mai (Ảnh: Nguyễn Hải).

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn theo phân cấp quản lý.

Đồng thời, căn cứ hồ sơ quản lý về PCCC, trường hợp có tài liệu, thông tin cơ sở là kho, xưởng, công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, thông báo danh sách và đề nghị UBND cấp xã để có biện pháp xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định trước ngày 15/5, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.

Công an TP Hà Nội cũng được yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm PCCC cố tình vi phạm, không chấp hành các quyết định đình chỉ hoạt động của cơ quan chức năng...

Hà Nội giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng…

Các cơ quan này được giao tổng hợp kết quả thực hiện của UBND cấp xã, tham mưu, báo cáo đề xuất các giải pháp, biện pháp để UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các công trình xây dựng sai phép, trái phép, không để phát sinh các công trình vi phạm mới. Việc này phải hoàn thành trước ngày 20/5.

Hà Nội giao các xã phường tổ chức rà soát tổng thể, thống kê đầy đủ các kho, xưởng, công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng như xây dựng trái phép, không đúng mục đích trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, đất dự án chậm triển khai....

Hà Nội cũng yêu cầu các xã phường thành lập đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra các kho, xưởng, công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Cùng với đó, kiên quyết áp dụng các biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước theo đúng quy định, xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đảm bảo PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu các xã phường báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về UBND thành phố trước ngày 15/5.

Cùng với đó, Hà Nội cũng yêu cầu các xã phường rà soát, thống kê các cơ sở có quyết định đình chỉ hoạt động, đình chỉ hoạt động có thời hạn trên địa bàn và phải hoàn thành trước ngày 25/4.

Các xã phường được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra tình trạng các kho, xưởng công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả để xảy ra cháy, nổ, vi phạm kéo dài.