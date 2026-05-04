Điểm đặc biệt, đột phá của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi họp báo, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh đây là đại hội hết sức đặc biệt.

Theo bà Nga, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X được tổ chức vào tháng 10/2024, trong khi Đại hội lần thứ XI diễn ra vào tháng 5 năm nay.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Quang Vinh).

Đây là kỳ đại hội rút ngắn nhiệm kỳ và được sự cho phép của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Không chỉ MTTQ Việt Nam mà các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng sẽ đồng thời tổ chức đại hội ngay sau Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

"Đây là một quyết định hết sức quan trọng để bảo đảm sự thống nhất sau khi Đại hội Đảng XIV thành công", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam khóa XI, từ văn kiện, hậu cần, tuyên truyền đến nhân sự, đã hoàn thành các nội dung cơ bản, cốt lõi và quan trọng nhất.

Các tiểu ban đang gấp rút hoàn thiện những công tác chuẩn bị cuối cùng để đại hội diễn ra thành công, thông suốt.

Nói thêm về điều đặc biệt của đại hội, bà Hà Thị Nga nêu, MTTQ Việt Nam cùng hệ thống chính trị cả nước đã thực hiện sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết 18.

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Ảnh: Quang Vinh).

Theo đó, MTTQ Việt Nam hiện có vai trò quan trọng, rộng khắp, toàn diện hơn; các tổ chức chính trị - xã hội đã trực thuộc MTTQ Việt Nam và được tổ chức hoạt động thống nhất trong MTTQ Việt Nam.

Thông tin thêm, bà Nga cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 230, xác định 29 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam.

"Đại hội lần này thực sự là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới toàn diện, rộng rãi. Vai trò trung tâm điều phối của MTTQ Việt Nam phải được khẳng định rõ nét, mạnh mẽ hơn", bà Nga nhấn mạnh.

Về đề án nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã điều chỉnh, trình số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương khóa XI là 405 người, bằng với khóa X. Nội dung này đã được cấp có thẩm quyền nhất trí, thông qua tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa X.

Trong cơ cấu kết hợp, dự kiến nữ chiếm 23,31%; người ngoài Đảng chiếm 50,62%; người dân tộc thiểu số chiếm 26,57%.

Bà Hà Thị Nga nhận định, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI không tăng so với nhiệm kỳ trước, nhưng một số lĩnh vực, đối tượng có tăng.

Trong đó, cơ cấu nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực và một số cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế tăng 21 người.

Theo bà Nga, việc trên 50% thành viên là người ngoài Đảng thể hiện tính đa dạng, rộng rãi và dân chủ trong hoạt động của MTTQ.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI sẽ thảo luận và thông qua 7 chương trình hành động.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ XI sẽ là một "đại hội số" đúng nghĩa với việc ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng chuyển đổi số vào công tác tổ chức.

Các giải pháp như điểm danh bằng camera AI, ứng dụng di động dành riêng cho đại biểu và không gian triển lãm thực tế ảo "Mặt trận số" không chỉ giúp giảm thiểu giấy tờ mà còn là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của hệ thống Mặt trận.

Hơn 1.300 đại biểu tham dự, đại diện cho mọi tầng lớp, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, sẽ cùng nhau thảo luận để kiện toàn Ủy ban Trung ương khóa XI.

Tất cả hướng tới mục tiêu cao nhất là phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện phương châm “gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.