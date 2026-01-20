Hà Nội tạm cấm ô tô trên đường La Thành hướng đi Voi Phục

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Thời gian thực hiện từ ngày 25/1 đến 28/4.

Theo đó, Hà Nội cấm ô tô lưu thông trên đường La Thành, chiều từ La Thành đi Voi Phục.

Các phương tiện ô tô lưu thông trên đường La Thành, chiều La Thành đi Voi Phục, đi theo các hướng Nguyễn Chí Thanh → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Voi Phục→ La Thành.

Các phương tiện cũng có thể di chuyển theo hướng Nguyễn Chí Thành → Chùa Láng → Huỳnh Thúc Kháng kéo dài → Voi Phục → La Thành hoặc Nguyễn Chí Thanh → Đào Tấn → đường Vành đai 2 dưới thấp → đường Cầu Giấy → La Thành.

Giao thông một số khu vực đang thi công Vành đai 1 thường xuyên xảy ra ùn tắc (Ảnh: Hải Long).

Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Đồng thời lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

UBND các phường Giảng Võ, Láng được đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, các phường tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.