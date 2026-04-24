Thực hư cảnh cậu bé cầm bàn chải đánh răng cho cá sấu dưới sông

Ngày 22/4, đoạn video ghi cảnh một bé trai cầm bàn chải đánh răng cho cá sâu ở dưới sông thu hút hàng triệu lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong video, cậu bé có tên Himer người Colombia bình thản đi bộ xuống bờ sông.

Sau đó, một con cá sấu nổi lên mặt nước. Bé trai không tỏ ra sợ hãi. Cậu tiến tới gần con vật, bình tĩnh chải răng cho nó. Trong khi đó, cá sấu nằm yên không phản ứng.

Cảnh cậu bé cầm bàn chải đánh răng cho cá sấu dưới sông gây xôn xao (Nguồn video: X).

Video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên nhiều nền tảng. Trong đó, không ít ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên và đặt câu hỏi về tính xác thực của đoạn video.

"Cá sấu vốn là loài động vật hoang dã có thể tấn công người bất cứ lúc nào. Có lẽ con vật được thuần hóa từ trước, tuy nhiên điều này vẫn rất nguy hiểm", tài khoản có tên Blabino chia sẻ quan điểm.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đây là video do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra, không phải là tình huống có thật ngoài đời thực.

Khoảnh khắc bé trai cầm bàn chải, tiếp cận cá sấu dưới sông (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, các chuyên gia về động vật hoang dã nhiều lần đưa ra cảnh báo tuyệt đối không tiếp cận cá sấu, bất kể chúng trông có vẻ bình tĩnh hay đang ở trên cạn. Đây vốn là loài săn mồi đỉnh cao, hung dữ và cực kỳ nguy hiểm. Việc cố tình tiếp cận, cho ăn hoặc chọc tức cá sấu có thể dẫn đến những vụ tấn công bất ngờ và gây tử vong.

Colombia là nơi sinh sống của nhiều loài bò sát thuộc họ cá sấu, phân bố chủ yếu ở các lưu vực sông và vùng đất ngập nước.

Trong đó, một số loài cá sấu phổ biến ở Colombia như cá sấu Orinoco vốn là loài cá sấu lớn nhất thế giới với chiều dài trung bình hơn 5m. Chúng hiện là loài cực kỳ nguy cấp, chỉ còn tìm thấy ở lưu vực sông Orinoco thuộc Colombia và Venezuela.

Ngoài ra, Colombia còn có cá sấu Mỹ phân bố dọc theo các vùng ven biển và cửa sông, cá sấu Caiman. Tại vườn quốc gia Tayrona, du khách có thể bắt gặp cá sấu Caiman tại các vùng vịnh và sông, đôi khi chúng còn bơi ra biển.