Gặp chốt CSGT, nam thanh niên chạy xe máy "5 không" vội dùng tay che mặt

Ngày 4/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt với N.Đ.X.N. (SN 2007, ở xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) do có hành vi điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu; không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe.

N.Đ.X.N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với các vi phạm trên, tài xế N. sẽ bị xử phạt tổng cộng là hơn 6,7 triệu đồng.

Ngoài việc xử lý đối với N.Đ.X.N., Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cũng tiếp tục xác minh trách nhiệm của phụ huynh, chủ phương tiện trong việc giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, chủ xe máy nêu trên sẽ bị phạt 9 triệu đồng.

Nam thanh niên dùng tay che mặt khi qua chốt CSGT (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, vào ngày 3/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 70, địa bàn xã Phúc Lợi, Đội CSGT Đường bộ số 5 phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số xe. Khi phát hiện lực lượng chức năng, người này dùng tay che mặt nhằm tránh bị nhận diện.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT sau đó đã xác minh được người điều khiển phương tiện, mời lái xe đến trụ sở để làm việc.