Cục CSGT: Cố tình áp dụng mẹo trong sát hạch sẽ bị đình chỉ thi

Ngày 3/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip tình huống, thầy dạy lái xe hướng dẫn học viên thực hiện bài sát hạch “Qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc” theo mẹo chỉ điều khiển xe đi qua phần cuối của hình vệt bánh xe, chấp nhận bị trừ 10 điểm để hoàn thành bài sát hạch.

Theo Cục CSGT, việc hướng dẫn học viên như trên là không đúng thực tế và làm sai lệch mục đích của công tác đào tạo, sát hạch lái xe, không bảo đảm đánh giá đúng năng lực, kỹ năng căn chỉnh thân xe khi đi vào đường hẹp của người dự thi sát hạch.

Hình ảnh thầy dạy lái xe hướng dẫn học viên dự thi sát hạch dùng mẹo để thực hiện bài thi "Qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc" (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định, trường hợp “bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe”, thì sẽ bị hệ thống chấm điểm tự động trừ điểm đến mức trượt và bị sát hạch viên đình chỉ sát hạch ngay lập tức.

Ngoài ra, việc trừ điểm khi đè vạch chỉ áp dụng đối với bánh xe (gồm cả hai bánh trước và sau) phải đi qua vùng giới hạn.

Cục CSGT sẽ chỉ đạo Phòng CSGT công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch (Ảnh: Trần Thanh).

"Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan trong công tác sát hạch lái xe, Cục CSGT sẽ chỉ đạo Phòng CSGT công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch.

Trường hợp phát hiện thí sinh thực hiện bài sát hạch không đúng quy định, đặc biệt đối với hành vi cố tình áp dụng các mẹo thi nhằm đối phó với sát hạch, phải kịp thời xem xét, xử lý theo đúng quy định", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.