Chú để cháu 1 tuổi cầm lái xe máy, rồi dùng điện thoại quay clip

Ngày 3/6, Công an xã Nậm Chày (tỉnh Lào Cai) cho biết đã phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) triệu tập H.A.P. (19 tuổi, ở xã Nậm Chày), đến trụ sở để làm việc do có hành vi điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận bảo hiểm; xe máy không có gương chiếu hậu.

Ngoài ra, P. còn không đội mũ bảo hiểm; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe máy.

H.A.P. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Nậm Chày).

Với các vi phạm trên, P. bị lực lượng chức năng tịch thu phương tiện. Vụ việc của H.A.P. được Công an xã Nậm Chày chuyển hồ sơ tới Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, Công an xã Nậm Chày phát hiện tài khoản Facebook "Tub Phong" đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé điều khiển xe máy với tốc độ cao. Đáng chú ý, người ngồi sau cháu bé còn buông cả hai tay và dùng điện thoại để quay lại sự việc.

Qua xác minh, Công an xã Nậm Chày đã xác định được chủ tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip nêu trên là H.A.P..

Hình ảnh P. để cháu của mình cầm lái, còn P. thả hai tay để quay clip (Ảnh: Cắt từ clip).

Quá trình làm việc với cảnh sát, H.A.P. thừa nhận, ngày 16/5, P. đã điều khiển xe máy đi trên đường tỉnh 152B thuộc xã Nậm Chày. Trên đoạn đường xuống dốc dài khoảng 1km, P. đã để cháu của mình là H.A.K. (1 tuổi) ngồi lên trước xe, hai tay cháu bé bám vào tay lái xe máy, còn P. thì buông cả hai tay.

Sau đó, P. ngồi phía sau xe dùng điện thoại để quay lại sự việc rồi đăng lên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng đánh giá, hành vi vi phạm của H.A.P. là rất nguy hiểm, mất an toàn cho chính bản thân người vi phạm và những người tham gia giao thông khác. Công an xã Nậm Chày khuyến cáo người dân không nên thực hiện hay cổ súy, dung túng cho hành vi vi phạm như trên.