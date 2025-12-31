Gà lôi lông tía bất ngờ xuất hiện trong vườn nhà dân ở Lâm Đồng

Ngày 31/12, Công an xã Hòa Thắng, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, tiếp nhận 2 cá thể gà lôi hông tía từ người dân địa phương giao nộp.

Theo lực lượng chức năng xã Hòa Thắng, ngày 29/12, anh Huỳnh Văn Thông (SN 1996, trú tại thôn Hồng Trung, xã Hòa Thắng) bất ngờ phát hiện hai cá thể gà lôi hông tía đi lạc vào vườn nhà. Do không xác định được chủ sở hữu, anh này giữ hai con vật lại và liên hệ, giao nộp cơ quan chức năng.

Công an xã Hòa Thắng tiếp nhận hai cá thể gà lôi hông tía từ người dân (Ảnh: Trần Nguyên).

Hai cá thể gà lôi hông tía nói trên thuộc nhóm IIB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Gà lôi hông tía có tên khoa học Lophura diardi, phân bố tại Việt Nam, Lào và Thái Lan, thường sinh sống trong rừng nguyên sinh, rừng thứ sinh và các khu vực có thảm thực vật rậm rạp.

Hiện, Công an xã Hòa Thắng phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, chuẩn bị thả hai cá thể gà lôi hông tía về môi trường tự nhiên theo quy định.