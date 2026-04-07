Đường sắt tăng chuyến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5

Ngày 7/4, Công ty cổ phần vận tải đường sắt đã thông tin về kế hoạch chạy tàu và tình hình bán vé phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Theo đó, trên tuyến Hà Nội - TPHCM, ngành đường sắt chạy hàng ngày 5 đôi tàu khách Thống Nhất, gồm SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm chuyến SE11/SE12; trong đó tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29/4; tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5.

Với tàu khách khu đoạn, ngành Đường sắt tổ chức chạy hàng ngày các đôi tàu SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), SE22/SE21 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT2/SNT1 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT2/SPT1 (Sài Gòn - Phan Thiết), tàu kết nối Di sản miền Trung HĐ1/2/3/4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh).

Cùng với đó, ngành đường sắt chạy thêm một số chuyến tàu tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng,

Với tuyến Hà Nội - Lào Cai, Đường sắt chạy 3 đôi tàu/ngày là SP1/SP2, SP3/SP4 và SP7/SP8.

Với tuyến Hà Nội - Hải Phòng, ngành Đường sắt chạy hàng ngày 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8.

Trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát tổ chức chạy hằng ngày các đôi tàu DL1/2, DL3/4, DL7/8, DL9/10, DL11/12 và chạy thêm đôi tàu DL5/6 để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách.

Lịch trình chạy tàu và ưu đãi giá vé (Ảnh: VNR).

Đối với chính sách giá vé tàu hỏa đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5, ngành Đường sắt giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngành Đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm 30% giá vé tàu đối với người có công với cách mạng, gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày,...

Bên cạnh đó, Đường sắt giảm 30% giá vé tàu đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (bao gồm cả người nước ngoài); giảm 15% giá vé đối với người cao tuổi là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên.

Hành khách mua vé tàu (Ảnh: VNR).

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đi cùng người lớn và sử dụng chung chỗ với người lớn, Đường sắt áp dụng chính sách miễn phí vé tàu. Mỗi vé tàu hành khách người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em miễn vé, từ trẻ em thứ 2 trở đi hành khách phải mua vé trẻ em.

Ngoài ra, ngành Đường sắt cũng giảm 25% giá vé đối với trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi có quốc tịch Việt Nam và giảm 10% giá vé cho sinh viên (người có quốc tịch Việt Nam đang theo học các trường dạy nghề; trung cấp chuyên nghiệp; các trường cao đẳng, đại học, học viện trên lãnh thổ Việt Nam, không áp dụng đối với sinh viên, học viên sau đại học).

Đến sáng 7/4, ngành Đường sắt đã bán được 44.200 vé tàu phục vụ hành khách đi lại dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 (số lượng vé bán tính từ ngày 29/4 đến 3/5).