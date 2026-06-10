Đường ống lạ cắm xuống biển Nha Trang dùng để làm gì?

Ngày 10/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam cho biết đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh từ báo chí về vụ đường ống phát lộ tại bãi biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo vị lãnh đạo này, Viện đã cử cán bộ đến UBND phường Bắc Nha Trang để cung cấp thông tin về quá trình hình thành, vận hành cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến hệ thống đường ống nêu trên.

Hệ thống đường ống tại bãi biển phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Văn Hữu).

Nói về nguồn gốc công trình, vị này cho biết đường ống được xây dựng cùng thời điểm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản III (trụ sở tại phường Vĩnh Hải cũ, nay là phường Bắc Nha Trang) vào năm 1984, với mục đích lấy nước biển phục vụ công tác nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản. Hiện trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam.

Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam khẳng định đây hoàn toàn không phải là hệ thống xả thải như một số nghi ngờ trên không gian mạng. Hiện nay, đơn vị vẫn sử dụng đường ống này để lấy nước biển phục vụ hoạt động nghiên cứu.

"Đây là đường ống lấy nước biển phục vụ nghiên cứu khoa học. Hệ thống xả thải của Viện được bố trí riêng biệt, nằm trong khuôn viên nội bộ của đơn vị", vị này nhấn mạnh.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trong những ngày thủy triều rút, người dân phát hiện một đường ống màu đen kéo dài từ khu dân cư ra khu vực bãi biển Hòn Chồng nên phản ánh đến cơ quan chức năng và đặt nghi vấn về nguy cơ xả thải ra môi trường biển.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa nhằm rà soát nguồn gốc và mục đích sử dụng của đường ống. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu xả nước thải hoặc chất thải ra môi trường biển thông qua hệ thống này.

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang, việc đường ống lộ ra khi thủy triều xuống thấp có thể khiến người dân hiểu nhầm đây là hệ thống xả thải ra biển.

Ngày 9/6, đại diện UBND phường Bắc Nha Trang cho biết sau quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã xác định hệ thống đường ống này đang được Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam vận hành.