Vụ phát hiện hố sâu bất thường trong vườn mía: Bí thư xã chỉ đạo "nóng"

Ngày 10/6, ông Lơ Mô Tu, Bí thư Đảng ủy xã Sông Hinh (Đắk Lắk), xác nhận lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép tại buôn Ly và tịch thu các phương tiện phục vụ hoạt động khai thác.

Nhằm ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng này, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã nâng cao trách nhiệm trong quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, truy quét tại các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác vàng trái phép.

Hố sâu gần 10m trong rẫy mía phục vụ việc khai thác vàng (Ảnh: Huy Nguyễn).

Theo chỉ đạo, các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác vàng trái phép sẽ bị xử lý nghiêm. Đối với cán bộ, công chức phụ trách địa bàn, nếu để xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép kéo dài mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý không triệt để cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Hinh cũng yêu cầu lực lượng công an, quân sự tăng cường bám sát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng, đặc biệt là lao động từ nơi khác đến tạm trú tại khu vực rẫy, rừng và vùng giáp ranh; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, triệt phá các tụ điểm khai thác vàng trái phép; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bảo kê, tiếp tay nếu có.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể được giao đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khoáng sản, vận động người dân tích cực tố giác các hành vi khai thác khoáng sản trái phép để góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đất được đào dưới lòng đất lên trên còn sót lại tại hiện trường (Ảnh: Huy Nguyễn).

Như Dân trí phản ánh, vừa qua, cơ quan chức năng xã Sông Hinh nhận được tin báo về việc có một nhóm người từ địa phương khác đến địa bàn buôn Ly để thuê đất trồng mía của người dân nhưng có nhiều biểu hiện bất thường.

Nhóm người này dựng các lán trại, đào hố sâu gần 10m tại rẫy mía và cho máy móc đưa đất lên trên. Đất sau khi đào được cho vào bao tải rồi vận chuyển đi nơi khác. Lực lượng chức năng xã kiểm tra hiện trường nhưng các đối tượng đã rời khỏi địa bàn và để lại một số máy móc để phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Chủ thửa đất trên đã bị UBND xã Sông Hinh xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi thay đổi lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan chức năng tạm giữ nhiều tang vật liên quan (Ảnh: Huy Nguyễn).

Đến tối 6/6, lực lượng chức năng xã Sông Hinh tiếp tục kiểm tra đột xuất thêm một điểm nghi khai thác vàng trái phép tại khu đất khác trên địa bàn, phát hiện có một số máy móc, thiết bị nghi là dụng cụ để khai thác vàng.

Lãnh đạo xã Sông Hinh xác nhận thửa đất này thuộc sở hữu của một cán bộ tại xã Sông Hinh và chủ đất có trình bày khoảng một tháng nay đã cho nhóm người thuê đất để thu hoạch mía.