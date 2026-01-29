Đưa Nghị quyết thành hành động: Mang “luồng sinh khí mới” cho cộng đồng quốc tế

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: TTXVN).

Nhân dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc, Thượng nghị sỹ danh dự Hélène Luc, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp - Việt, đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Paris về những đánh giá sâu sắc về ý nghĩa của Đại hội, chặng đường phát triển của Việt Nam trong gần 40 năm Đổi mới, cũng như vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo bà Hélène Luc, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn chưa từng có, từ xung đột vũ trang, bất ổn địa chính trị, những bất định kinh tế cho tới các thách thức nghiêm trọng về khí hậu và môi trường, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang đến cho cộng đồng quốc tế một “luồng sinh khí mới”.

Đại hội cho thấy thế giới hoàn toàn có thể lựa chọn một cách sống khác, dựa trên tinh thần cùng chung sống hòa bình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, đồng thời lấy khoa học, tri thức và của cải xã hội làm nền tảng phục vụ con người và vì con người.

Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam kể từ năm 1975 - thời điểm đất nước thống nhất - bà Hélène Luc cho biết đã từng có những nhận định cho rằng Việt Nam sẽ cần tới 100 năm để có thể khẳng định vị trí của mình trên thế giới.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Chỉ sau 50 năm, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 40 nền kinh tế hàng đầu toàn cầu, một thành tựu mà theo bà, phản ánh rõ tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và năng lực điều hành của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Thành tựu đó bắt nguồn từ bước ngoặt lịch sử năm 1986 với đường lối Đổi mới, được khởi xướng từ một tinh thần tự phê bình nghiêm túc và dũng cảm trước những hạn chế của mô hình cũ.

Chính sự điều chỉnh kịp thời và đúng đắn này đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học được coi là động lực then chốt để phát triển sản xuất, ngoại giao được đặt vào vị trí phục vụ lợi ích chung của đất nước, và Việt Nam chủ động mở rộng quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước, trở thành một đối tác được tôn trọng, có trách nhiệm và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt là trong việc duy trì hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Đánh giá về những thành tựu kinh tế - xã hội trong những thập kỷ qua, bà Hélène Luc cho rằng các kết quả đạt được là minh chứng rõ ràng cho tính đúng đắn của lựa chọn chiến lược từ năm 1986.

Với mức tăng trưởng hiện nay khoảng 6,3% và triển vọng đạt tới 10% trong những năm tới, Việt Nam đã từng bước nâng thu nhập bình quân lên khoảng 5.000 USD mỗi năm, giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 1,3%, đồng thời hướng tới những mục tiêu xã hội mang tính nhân văn sâu sắc như miễn phí giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và miễn phí viện phí vào năm 2030.

Theo bà, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối phát triển của Việt Nam chính là tinh thần “vì nhân dân”, hướng tới bảo đảm hạnh phúc, an sinh và sự phát triển bền vững cho toàn xã hội.

Những định hướng lớn được Đại hội XIV của Đảng xác lập, bao gồm phát triển nhanh và bền vững, hiện đại hóa thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, sẽ tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam ở tầm khu vực và quốc tế.

Bà Hélène Luc đặc biệt đánh giá cao mối liên kết chặt chẽ giữa các mục tiêu của Chính phủ, hệ thống đại học và cộng đồng doanh nghiệp - yếu tố mà bà coi là “bảo chứng cho thành công” của chiến lược phát triển.

Với cơ cấu dân số thuận lợi, lực lượng lao động trẻ, trình độ cao, đặc biệt là nền tảng vững chắc về toán học và công nghệ, Việt Nam đang sở hữu những điều kiện quan trọng để bứt phá trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo bà, AI sẽ mở ra nhiều ứng dụng thiết thực trong các lĩnh vực then chốt như giao thông, nông nghiệp, y tế, công nghệ, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển các vật liệu mới nhằm bảo đảm an ninh lương thực và an toàn y tế.

Chính những yếu tố này sẽ cho phép Việt Nam vượt qua cột mốc đã được đặt ra cho năm 2035, hướng tới mức thu nhập cao cho đại đa số người dân trong một đất nước ngày càng giàu mạnh, trong khi chính sách đối ngoại thể hiện rõ quyết tâm hội nhập sâu rộng hơn vào môi trường khu vực và toàn cầu.

Điều này được minh chứng qua mạng lưới các quan hệ đối tác chiến lược ngày càng mở rộng, trong đó có quan hệ Việt Nam - Pháp, góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt như chiến lược, công nghệ, kinh tế và văn hóa, vì sự hiểu biết lẫn nhau và hạnh phúc của các dân tộc.

Nhìn về tương lai 10-20 năm tới, hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm độc lập của Việt Nam, bà Hélène Luc bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng Việt Nam sẽ tiếp tục “sánh bước cùng các cường quốc năm châu”, đúng như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà nhắc lại hình ảnh đầy xúc động về lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi các cuộc đàm phán hòa bình về Việt Nam đang diễn ra tại Paris, và khẳng định rằng tư tưởng, khát vọng “cùng nhau tiến bước” của Người đã trở thành phương châm hành động của toàn dân tộc Việt Nam.

Theo bà, tinh thần ấy không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam, mà còn mang giá trị phổ quát đối với toàn nhân loại: cùng nhau đối mặt với những thách thức to lớn vì hòa bình, sử dụng bền vững tài nguyên của Trái Đất, bảo đảm công bằng xã hội để mọi người đều có cuộc sống đủ đầy, chia sẻ và hợp tác trong các khám phá khoa học vì lợi ích chung của toàn nhân loại, chứ không vì lợi ích của một số ít.

Kết thúc chia sẻ, bà Hélène Luc cho rằng để hiện thực hóa những mục tiêu đó, cần có một quyết tâm chính trị mạnh mẽ. Bà bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực và quyết tâm mà Việt Nam đang thể hiện, coi đó là nguồn động viên đối với nhiều dân tộc trên thế giới, đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tiếp tục hợp tác và hỗ trợ nhân dân Cuba trong bối cảnh đất nước này đang gặp nhiều khó khăn.

Bà Hélène Luc là một nhân vật chính trị và xã hội tiêu biểu của Pháp, gắn bó sâu sắc với phong trào cánh tả và các hoạt động vì hòa bình, công bằng xã hội và đoàn kết quốc tế.

Bà từng là Thượng nghị sỹ Pháp trong nhiều nhiệm kỳ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt trước khi trở thành Chủ tịch danh dự của hội.

Trong nhiều thập kỷ qua, bà Hélène Luc luôn dành cho Việt Nam tình cảm gắn bó, thủy chung hết sức đặc biệt, thể hiện qua sự ủng hộ kiên định đối với công cuộc đấu tranh vì độc lập, thống nhất trước đây, cũng như sự quan tâm, đồng hành với công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày nay.