Đưa kim ngạch song phương Việt Nam - Lào lên 10 tỷ USD vào 2030

Chiều 7/6, ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, đặc biệt cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào trên các phương diện gắn kết song phương, gắn kết tiểu vùng và gắn kết khu vực, quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng với đó, hai bên sẽ triển khai nghiêm túc, đạt chất lượng cao các thỏa thuận cấp cao, kết quả Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, tạo tiền đề để hai bên phối hợp tổ chức thực hiện thắng lợi Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị định thư và kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ lẫn nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước và khu vực biên giới hai nước.

Về hợp tác kinh tế, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế theo hướng chuyển mạnh từ hợp tác hữu nghị sang hợp tác hiệu quả, cùng phát triển, lấy hiệu quả kinh tế và gắn kết chiến lược làm trọng tâm.

Trong đó, hai bên ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đặc biệt là các dự án kết nối giao thông chiến lược quan trọng như tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn….; hỗ trợ Lào hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực và tăng cường kết nối với biển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký kết; nghiên cứu các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của quan hệ Việt Nam - Lào, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên nhất trí triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp nhằm đưa kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả, đổi mới hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, sớm thành lập Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công. Đồng thời, phối hợp duy trì lập trường chung của ASEAN đối với các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, nguồn nước sông Mê Công.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, giáo dục, tài chính, dân tộc và tôn giáo.