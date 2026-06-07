Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: Khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat trả lời phỏng vấn (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN).

Ngay trước thềm Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9 đến 10/6, nhóm phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat về ý nghĩa, tầm quan trọng của diễn đàn, cũng như những đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Mở đầu cuộc trao đổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat đánh giá cao việc Việt Nam đã đưa ra sáng kiến và tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum) trong năm 2024 và 2025; nhấn mạnh việc Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự 2/3 kỳ Diễn đàn Tương lai ASEAN tổ chức tại Việt Nam thể hiện sự coi trọng đối với mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, cũng như tầm quan trọng của diễn đàn.

Việc Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự và phát biểu tại diễn đàn cũng thể hiện trách nhiệm của Lào đối với tương lai chung của ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat khẳng định Diễn đàn Tương lai ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tương lai của ASEAN.

Mỗi kỳ diễn đàn đều lựa chọn một chủ đề khác nhau, nhưng tất cả đều mang tính thời sự, phù hợp với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới đang biến động nhanh chóng và khó dự báo.

Việc duy trì tổ chức diễn đàn hằng năm đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, nhất quán của Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các ưu tiên và sáng kiến đã được đề ra.

Việc Việt Nam chọn chủ đề của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là “Cùng định hình tương lai chung: hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy người dân làm trung tâm”, cho thấy sự nhạy bén của Việt Nam, rất phù hợp và rất kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới đang diễn biến nhanh chóng và khó đoán định như hiện nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Diễn đàn Tương lai ASEAN là một cơ chế quan trọng để thúc đẩy việc trao đổi quan điểm và đề xuất định hướng hợp tác của ASEAN trong tương lai, với mục tiêu tổng thể là tăng cường sự vững mạnh cho Cộng đồng ASEAN, giúp ASEAN nâng cao khả năng ứng phó và tận dụng cơ hội từ những thách thức một cách hiệu quả và kịp thời.

Các ý kiến và đề xuất được nêu ra tại Diễn đàn Tương lai ASEAN trong năm 2024 và 2025 vừa qua là nguồn tham khảo rất quan trọng cho ASEAN trong quá trình xây dựng và triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, cũng như các chiến lược liên quan.

Các đề xuất tại Diễn đàn Tương lai ASEAN trong hai năm vừa qua đã nhấn mạnh đến việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo và tính trung tâm của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, phát triển xanh, bao gồm cả khả năng thích ứng của ASEAN để đối phó với khủng hoảng. Tất cả những điều này hiện đều đang được triển khai hiện thực hóa.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat cho rằng Diễn đàn Tương lai ASEAN là cầu nối giữa Chính phủ, viện nghiên cứu, các chuyên gia, các doanh nghiệp và các bên liên quan khác, để trao đổi ý kiến và định hình chính sách chung của ASEAN một cách đầy đủ, hiện đại và phù hợp với tình hình thực tế, mang lại ngày càng nhiều lợi ích về cho người dân ASEAN.

Đặc biệt trong bối cảnh tình hình nhiều khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức và sự bất ổn về địa chính trị, địa kinh tế, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, ASEAN càng cần phải tham vấn chặt chẽ để tăng cường đoàn kết và mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc khởi xướng Diễn đàn Tương lai ASEAN; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ giúp nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam, mà diễn đàn sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho việc xác định tầm nhìn và định hướng hợp tác của ASEAN trong tương lai, góp phần xây dựng ASEAN trở thành một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Khi được hỏi về những đóng góp của Việt Nam trong việc thúc đẩy duy trì vai trò trung tâm của ASEAN và phát huy tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định khu vực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực - thế giới đang có những diễn biến nhanh chóng và khó đoán định, có cả những thách thức truyền thống và phi truyền thống, cùng sự cạnh tranh địa chính trị - địa kinh tế ngày càng diễn ra gay gắt, Việt Nam thời gian qua là một trong những nước thành viên ASEAN có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy tham vấn về chiến lược của ASEAN trong tương lai.

Đặc biệt, sáng kiến của Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong việc xác định tầm nhìn, định hướng phát triển ASEAN trong dài hạn.

Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ là nơi để trao đổi về những thách thức hiện nay, mà còn là nơi để ASEAN dự báo và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những thách thức có thể ảnh hưởng tới khu vực trong tương lai.

Thời gian qua, Việt Nam đã cùng với các nước thành viên ASEAN khác đóng góp tích cực cho sự nghiệp chung của ASEAN là xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh thông qua hợp tác trên cả 3 trụ cột.

Nổi bật là những đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình và ổn định của khu vực, yếu tố nền tảng quan trọng để tạo dựng môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển khu vực.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phongsavan Sisoulat cho biết phía Lào đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác, tăng cường đoàn kết và trách nhiệm chung của ASEAN.

Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng, với những đóng góp quan trọng và các sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam cùng với các nước ASEAN khác, ASEAN sẽ tiếp tục phát triển thành một cộng đồng vững mạnh và có vai trò quan trọng trên trường khu vực và thế giới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, để xây dựng một tương lai tươi sáng cho ASEAN, thực sự mang lại lợi ích cho tất cả người dân ASEAN, tất cả các nước thành viên ASEAN đều phải chung tay góp sức, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và cùng nâng cao trách nhiệm.

Thách thức lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo ASEAN hiện nay là làm sao xác định và đề ra được đường lối, chính sách phát triển đúng đắn; do đó, việc Việt Nam đưa ra sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN là rất đúng đắn và rất kịp thời, giúp ASEAN tăng cường đoàn kết và hợp tác để xác định hướng đi chung cho tương lai ASEAN.