Du khách Hàn Quốc nhặt được ví khi du lịch Ninh Bình, nhờ công an trả lại

Ngày 23/4, Công an phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả lại số tài sản bị mất cho anh Chu Đức Nam (SN 2006, trú tại địa phương).

Hai du khách Hàn Quốc đem chiếc ví da đến trao cho công an nhờ tìm trả lại cho khổ chủ (Ảnh: Công an phường Nam Hoa Lư).

Trước đó, tối 22/4, cán bộ Công an phường Nam Hoa Lư nhận thông tin trình báo từ hai du khách quốc tịch Hàn Quốc đang tham quan thắng cảnh tại địa bàn phường. Quá trình làm việc, đơn vị đã được ông Seo-Mara Jun (một trong hai du khách) trình báo và gửi lại trực ban đơn vị một chiếc ví da, bên trong có tiền và một số giấy tờ tùy thân.

Ngay sau nhận được thông tin, Công an phường Nam Hoa Lư đã sử dụng đồng bộ các kênh thông tin và huy động quần chúng nhân dân tham gia tìm kiếm, xác minh về chủ sở hữu của tài sản thất lạc.

Chỉ hơn một giờ sau, anh Chu Đức Nam đã nhận liên hệ, trình báo về việc tài sản bị thất lạc. Sau quá trình xác minh, công an phường đã xác định anh Nam là chủ nhân chiếc ví trên và tiến hành trao trả tài sản.