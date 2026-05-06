Động thổ xây đình làng, mở rộng Đền thờ, Nhà tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ

Sáng 6/5, tại thôn Vân Nội, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ động thổ xây dựng Đình làng Vân Nội tại vị trí mới. Công trình được triển khai nhằm phục vụ việc mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương, đại diện chính quyền, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng các bô lão trong thôn tham dự. Theo chính quyền địa phương, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống văn hóa, tâm linh của người dân Vân Nội.

Đại đức Thích Thanh Quang phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Quang, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên - cho biết việc di chuyển đình, chùa khỏi vị trí cũ không phải quyết định dễ dàng. Tuy nhiên, các bô lão, nhà chùa và người dân đều đồng thuận vì mong muốn thể hiện tinh thần tri ân đối với bà Hoàng Thị Loan - người sinh thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo vị này, người dân luôn dành sự tôn kính đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân mẫu của Người. Việc mở rộng khu tưởng niệm được xem là hành động thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.

“Các cụ bô lão trong làng, các thầy ở chùa, các phật tử đều đồng thuận di chuyển Đình Vân Nội, chùa Hưng Khánh sang vị trí mới để phục vụ mở rộng khu tưởng niệm”, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên nói.

Ông Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch UBND xã Việt Tiến, cho biết việc xây dựng đình mới còn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển hiện nay. Không gian cũ của đình đã hạn chế về diện tích, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng ngày càng tăng của người dân địa phương.

Theo ông Đoàn, lượng khách thập phương về tham quan, chiêm bái tại Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan những năm gần đây tăng lên đáng kể. Trong khi đó, khuôn viên hiện hữu chưa đủ rộng để tổ chức các hoạt động văn hóa và đón tiếp du khách.

Chủ tịch UBND xã Việt Tiến Nguyễn Đức Đoàn phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Nguyễn Dương).

“Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan là địa chỉ đỏ mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Công trình cần được đầu tư mở rộng tương xứng để phát huy giá trị giáo dục truyền thống và lan tỏa tinh thần văn hóa trong cộng đồng”, ông Đoàn nói.

Lãnh đạo UBND xã Việt Tiến cho biết địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến nhân dân trước khi triển khai dự án. Toàn bộ chủ trương, kế hoạch xây dựng được công khai để người dân tham gia góp ý.

Ban đầu, dự án nhận trên 97% ý kiến đồng thuận. Đến nay, toàn bộ người dân địa phương đã thống nhất với phương án di chuyển đình, chùa và xây dựng công trình mới.

Theo chính quyền xã Việt Tiến, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng giúp địa phương triển khai dự án thuận lợi. Đây cũng được xem là sự hội tụ của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau khi xem xét đề xuất của UBND xã Việt Tiến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã có văn bản thống nhất chủ trương di chuyển và xây mới Đình Vân Nội, chùa Hưng Khánh tại vị trí đã quy hoạch.

Sở đề nghị địa phương triển khai dự án đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và xây dựng.

Không chỉ dừng ở việc mở rộng khu tưởng niệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn giao các đơn vị chuyên môn phối hợp lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan.

Theo đánh giá của địa phương, việc lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia sẽ góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của công trình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy di sản trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương di chuyển chùa Hưng Khánh. Giáo hội đề nghị địa phương tạo điều kiện hỗ trợ nhà chùa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, lập thiết kế và xây dựng ngôi chùa mới phù hợp với kiến trúc truyền thống, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo.

Theo kế hoạch của địa phương, việc xây dựng Đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh tại vị trí mới sẽ được triển khai đồng bộ với dự án mở rộng khuôn viên Nhà tưởng niệm, Đền thờ bà Hoàng Thị Loan, hướng tới xây dựng điểm đến văn hóa - tâm linh quy mô hơn trong thời gian tới.